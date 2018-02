Campionato Primavera - Spettacolo e gol tra Atalanta ed Inter, finisce 3-3 - Inter Twitter

La 19ma giornata del Campionato Primavera si preannunciava molto importante a causa dello scontro diretto in vetta alla classifica tra Atalanta ed Inter, ma il pareggio racimolato dalle due formazioni non ha modificato le ambizioni di classifica delle due compagini lombarde che rimangono in piena corsa per l'accesso alla post-season. Una sfida spettacolare conclusasi sul punteggio di 3-3: al 7' Zaniolo apre le marcature in favore degli uomini di Vecchi, che però subiscono il pareggio al 20' ad opera di Bolis, che poi fornisce l'assist per il gol del 2-1 siglato da Migliorelli; prima dell'intervallo Odgaard ripristina la parità, che persiste fino al 66' quando Zappa riporta in vantaggio l'Inter; il gol del giocatore nerazzurro destabilizza gli orobici, che però fruiscono della superiorità numerica dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Rada; una sanzione che cambia completamente il copione del match, infatti l'Atalanta si riversa completamente nella metà campo avversaria, trovando il pareggio a tempo ormai scaduto con Bolis, abile nel trasformare un calcio di rigore assegnato dalla terna arbitrale per fallo di mano di Sala. Un gol che mette il sigillo ad un match sostanzialmente equilibrato e che ha visto le due squadre giocarsela a viso aperto fino alla fine. Ne è uscito così un pareggio utile ad entrambe le squadre, infatti l'Atalanta rimane 1a con 39 punti, mentre l'Inter retrocede al 3° posto con 37 punti.

Una terza posizione ricoperta a causa del sorpasso eseguito dalla Roma, vittoriosa per 1-0 sul Bologna. Cargnelutti al 69' regala tre punti importantissimi ai capitolini, che con questo successo salgono al 2° posto con 38 punti, scavalcando appunto l'Inter. Campioni d'Italia che ora devono guardarsi le spalle dalla Fiorentina, trionfante a domicilio per 2-1 sulla Lazio: al 29' Gori porta in vantaggio i viola, che poi raddoppiano 4 minuti più tardi con Sottil; al 61' Miceli prova a riaprire i giochi, ma il forcing biancoceleste non produce alcun pericolo per la porta di Cerofolini, pressochè inoperoso. Con questo successo i toscani occupano il 5° posto con 33 punti, mentre la Lazio rimane ferma all'ultimo posto con 14 punti.

Dietro ai viola troviamo il Torino, vittorioso in trasferta per 2-1 sull'Hellas Verona: Rauti con una doppietta tra primo e secondo tempo indirizza la sfida in favore dei granata, che poi nel finale subiscono l'inutile gol siglato da Tupta. Con questo successo i piemontesi salgono al 5° posto con 32 punti, mentre gli scaligeri rimangono fermi al 12° posto con 19 punti. Dodici lunghezze più su dei veneti troviamo il Milan, fermato in extremis sull'1-1 dal Napoli: Tiago Dias al 53' porta in vantaggio i rossoneri, ma in pieno recupero Palmieri sigla il definitivo pareggio. Con questo risultato i partenopei salgono all'11° posto con 21 punti, mentre il Milan retrocede al 6° posto con 31 punti. Due in meno ne ha il Genoa, vittorioso per 1-0 sul Sassuolo grazie al gol siglato da Zanimacchia al 55'. Con questa sconfitta gli emiliani rimangono fermi in 14a posizione con 16 punti, mentre i Grifoni assediano il Milan in 7a posizione con 29 punti.

Gli stessi della Juventus, che ha sconfitto tra le mura amiche il Chievo col punteggio di 2-1: Jakupovic con una doppietta (il primo su rigore) ad inizio secondo tempo indirizza la sfida in favore dei bianconeri, che poi subiscono il gol a tempo scaduto di Juwara. Una vittoria che permette agli uomini di Dal Canto di tallonare il Genoa in 8a posizione con 29 punti, mentre il Chievo rimane 9o con 27 punti. Alle spalle dei clivensi troviamo l'Udinese, sconfitta per 2-0 dalla Sampdoria. Partita nervosa a causa dell'atteggiamento sbagliato di tutte e due le formazioni, che poi ne hanno pagato le conseguenze a livello disciplinare, infatti l'arbitro è dovuto intervenire sventolando per ben 3 volte il cartellino rosso: il primo a farne le spese è stato Tessiore per la Samp, poi Garmendia ed Ermacora hanno ridotto in 9 l'Udinese. Nonostante ciò i blucerchiati sono riusciti a portarla a casa grazie alle segnature di Baldè (il primo su rigore). Con questo successo i liguri salgono al 15° posto con 16 punti, mentre l'Udinese rimane ferma al 10° con 24. Per i friuliani l'occasione del riscatto si presenta nel prossimo turno contro il Sassuolo, ma la 20a giornata presenta anche altri match di cartello come il derby di Torino tra granata e bianconeri e lo scontro diretto tra Roma e Fiorentina. Sfide che ci diranno molto sul prosieguo di stagione di tutte le squadre coinvolte.

RISULTATI:

Juventus - Chievo 2-1

55' Jakupovic [r.] (J) 65' Jakupovic (J) 81' Juwara (C)

Lazio - Fiorentina 1-2

29' Gori (F) 33' Sottil (F) 61' Miceli (L)

Sampdoria - Udinese 2-0

48' Baldè [r.] 50' Baldè

Sassuolo - Genoa 0-1

55' Zanimacchia

Napoli - Milan 1-1

53' Dias (M) 95' Palmieri (N)

Inter - Atalanta 3-3

7' Zaniolo (I) 20' Bolis (A) 28' Migliorelli (A) 39' Odgaard (I) 66' Zappa (I) 93' Bolis [r.] (A)

Hellas Verona - Torino 1-2

24' Rauti (T) 61' Rauti (T) 74' Tupta (HV)

Bologna - Roma 0-1

69' Cargnelutti

CLASSIFICA

Atalanta 39 Roma 38 Inter 37 Fiorentina 33 Milan 31 Torino 30 Juventus 29 Genoa 29 Chievo 27 Udinese 24 Napoli 21 Hellas Verona 19 Sassuolo 17 Bologna 16 Sampdoria 16 Lazio 14

PROSSIMO TURNO (17/2/18):

Inter - Sampdoria

Torino - Juventus

Atalanta - Hellas Verona

Chievo - Bologna

Genoa - Milan

Napoli - Lazio

Roma - Fiorentina

Udinese - Sassuolo

PRIMAVERA 2 GIR. A

La 17ma giornata ha registrata la frenata della capolista Empoli, fermata sullo 0-0 dalla Virtus Entella. Ne ha approfittato in parte il Novara, fermato sull'1-1 dalla Spal: a Clement ha risposto Salucci. Novaresi tallonati dal Cesena, anch'esso stoppato dalla Pro Vercelli sul 2-2: Buso dopo 2 minuti ha portato in vantaggio i vercellesi, che poi hanno raddoppiato al 71' con Ciofi; tre minuti più tardi Iacuaniello ha riaperto la contesa in favore dei romagnoli, che poi hanno completato la rimonta con Gatto all'83'. Un pareggio di cui approfitta il Cittadella, vittorioso per 3-2 sul campo del Venezia: al 5' Fasan porta in vantaggio i lagunari, ma Fasolo al 19' rifissa la parità; Santinon al 69' riporta avanti nel punteggio gli arancioneroverdi, ma Caccin e Pasha in due minuti ribaltano la situazione permettendo così ai granata di portare a casa una vittoria importantissima. Fondamentale il successo degli uomini di Beghetto in quanto alle spalle lo Spezia ha racimolato solamente un 1-1 contro la Cremonese: a Spaviero ha risposto Suleiman. Infine ha chiuso il turno il pareggio tra Carpi e Brescia: al 22' Fiorentino ha portato in vantaggio i lombardi, raggiunti sul definitivo pari al 48' da Esposito.

RISULTATI:

Spal - Novara 1-1

16' Clement (S) 44' Salucci (N)

Carpi - Brescia 1-1

22' Fiorentino (B) 48' Esposito (C)

Pro Vercelli - Cesena 2-2

2' Buso (PV) 71' Ciofi (PV) 74' Iacuaniello (C) 83' Gatto (C)

Venezia - Cittadella 2-3

5' Fasan (V) 19' Fasolo (C) 69' Santinon (V) 75' Caccin (C) 77' Pasha (C)

Virtus Entella - Empoli 0-0

Cremonese - Spezia 1-1

52' Spaviero (C) 70' Suleiman (S)

CLASSIFICA

Empoli 29 Novara 28 Cesena 28 Cittadella 27 Spezia 25 Venezia 23 Pro Vercelli 23 Spal 22 Brescia 20 Cremonese 17 Virtus Entella 15 Parma 15 Carpi 5

PROSSIMO TURNO (17/2/18):

Cesena - Cremonese

Cittadella - Virtus Entella

Empoli - Carpi

Novara - Pro Vercelli

Parma - Venezia

Spezia - Spal

PRIMAVERA 2 GIR. B

La 17ma giornata ha registrato il pesante tonfo casalingo della capolista Cagliari, infatti i sardi sono stati sconfitti per 2-1 dalla Ternana: all'8' Barbetta ha portato in vantaggio i rossoverdi, che poi hanno raddoppiato al 26' con Buono; al 49' Lombardi ha provato a riaprire i giochi, ma il forcing finale dei cagliaritani non ha prodotto l'agognato pareggio. Di conseguenza è arrivata una sconfitta di cui ha subito approfittato il Palermo, con la vittoria per 4-1 sul Benevento: all'11' Donnarumma porta in vantaggio i campani, ma Paula Da Silva, Cannavò e Silva Marques (doppietta) ribaltano la situazione consentendo ai siciliani di portare a casa questa importante vittoria. Un successo ulteriormente avvalorato dal pareggio racimolato dall'Ascoli sul campo dell'Avellino. Uno 0-0 di cui approfitta il Crotone, che batte a domicilio il Foggia col risultato di 3-1: al 24' Cavallini porta in vantaggio i pugliesi, ma Gennari, Moussa e Senatore ribaltano il punteggio a favore degli squali calabresi che portano così a casa questo prezioso successo. Una vittoria che acquisisce ancora più importanza dopo il tonfo casalingo del Frosinone contro il Bari: Maffei e Lella (doppietta) rendono inutile la rete ciociara firmata da Persichini. Infine il Perugia ha chiuso il turno con la vittoria per 2-1 sulla Salernitana: Del Prete al 76' porta in vantaggio i granata, che però subiscono la rimonta umbra firmata da Loffredo, il quale con una doppietta ribalta il punteggio regalando una importante vittoria ai suoi.

RISULTATI:

Foggia - Crotone 1-3

24' Cavallini (F) 36' Gennari (C) 64' Moussa (C) 69' Senatore (C)

Cagliari - Ternana 1-2

8' Barbetta (T) 26' Buono (T) 49' Lombardi (C)

Palermo - Benevento 4-1

11' Donnarumma (B) 16' Paula Da Silva (P) 22' Cannavò (P) 25' Silva Marques (P) 71' Silva Marques (P)

Frosinone - Bari 1-3

11' Maffei (B) 49' Lella (B) 64' Lella (B) 84' Persichini (F)

Perugia - Salernitana 2-1

76' Del Prete (S) 79' Loffredo (P) 85' Loffredo (P)

Avellino - Ascoli 0-0

CLASSIFICA

Cagliari 35 Palermo 31 Ascoli 30 Crotone 25 Frosinone 23 Perugia 23 Ternana 22 Bari 22 Benevento 22 Pescara 19 Foggia 17 Salernitana 15 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (17/2/18):

Bari - Perugia

Crotone - Cagliari

Palermo - Frosinone

Pescara - Foggia

Salernitana - Avellino

Ternana - Benevento