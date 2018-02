Verona, ritiro anticipato in vista della Lazio

Pesa ancora la sconfitta di Marassi, seppur sia sopraggiunta per mano di una Sampdoria obiettivamente più forte di questo Verona che sta incontrando tantissime difficoltà da inizio anno. Dopo l'exploit di Firenze, si è rimpiombati sulla Terra, anzi negli inferi, con la squadra di Pecchia che è ritornata ad inanellare una serie di risultati negativi, i quali hanno reso la condizione di classifica degli scaligeri piuttosto drammatica. Penultimi, i veneti devono recuperare cinque punti dal Crotone quart'ultimo, al momento l'ultima squadra a salvarsi. Nulla è compromesso, urge però un deciso e repentino cambio di passo.

Il prossimo impegno per l'Hellas è di quelli proibitivi, in quanto i gialloblù sono attesi dalla difficile trasferta dell'Olimpico, in casa di una Lazio ferita dalle tre sconfitte messe insieme nelle ultime tre settimane, roboante quella patita a Napoli, fragorosa ed inaspettata quella in casa contro il Genoa. Il Verona, dunque, andrà ad incrociare un avversario arrabbiato, voglioso di riscatto. Proprio in vista della delicata trasferta a Roma contro la Lazio di lunedì prossimo, il Verona partirà per la capitale in anticipo, sabato mattina. Il gruppo effettuerà dunque un mini ritiro in preparazione alla sfida con i biancazzurri che occupano il quinto posto in classifica a 46 punti, collettivo in piena lotta Champions.

Oggi riprenderà la preparazione, dopo due giorni di riposo. A Peschiera del Garda la squadra si ritroverà agli ordini di mister Fabio Pecchia per iniziare gli allenamenti e rimettersi in moto dopo lo schiaffo subito a Genova. L'allenatore, che quasi sicuramente lascerà la squadra a fine stagione, ha tenuto a sottolineare e rendere pubblico un suo pensiero: "La società non mi ha chiesto l'Europa ma la salvezza, anche l'ultima giornata. Non so perché si è creato questo clima su di me, ma vivo sereno. Sto svolgendo il mio lavoro al massimo e sono concentrato solo sull'obiettivo finale".

Questo l'intero programma degli scaligeri, da oggi alla giornata di lunedì:

Mercoledì 14 febbraio: allenamento mattutino (ore 11);

Giovedì 15 febbraio: allenamento mattutino (ore 11);

Venerdì 16 febbraio: allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse;

RITIRO

Sabato 17 febbraio: allenamento pomeridiano (ore 16) a porte chiuse;

Domenica 18 febbraio: allenamento mattutino (ore 10.30) a porte chiuse;

Lunedì 19 febbraio: allenamento mattutino (ore 10.30) a porte chiuse e Lazio-Hellas Verona (20.45).