Benevento: De Zerbi prepara la sfida contro il Crotone, l'ad Palermo carica i suoi

Aut-aut per il Benevento, che nella gara di domenica affronterà un Crotone in forma e deciso a conquistare ulteriori punti per salvarsi. Sostenuti dal proprio pubblico, i sanniti di De Zerbi non dovranno fallire la preziosa chance, andando a vincere e a risollevare in parte una situazione tutt'altro che serena. Con una salvezza praticamente lontana più di un miraggio, i giallorossi non dovranno assolutamente mancare la vittoria, riacquistando quella fiducia nei propri mezzi persa a causa delle ultime sconfitte subite, brusco risveglio dopo il doppio successo contro Chievo Verona e Sampdoria, partite che avevano in parte riacceso i cuori dei tifosi campani.

Senza pensare al passato, nella giornata di ieri la rosa ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Roberto De Zerbi, pronto a caricare l'ambiente sottolineando l'importanza del match di domenica. Dopo la consueta riattivazione muscolare, l'ex tecnico di Foggia e Palermo ha svolto una sessione atletica ed una tecnico-tattica, il tutto accompagnato da una fitta pioggia. Secondo le ultime indiscrezioni, i sanniti dovrebbero scendere in campo con il consueto ed abbottonato 3-5-1-1. Davanti al portiere Puggioni, Venuti e Costa dovrebbero affiancare Djimsiti, in ballottaggio comunque con Sagna. Sulle fasce laterali del campo, D'Alessandro e Letizia, incaricati del delicato doppio ruolo. Sandro e Guilherme in mediana, con Viola come regista. Dietro Brignola, infine, Djuricic.

Ai microfoni di Tele Radio Stereo, inoltre, è stato l'AD Diego Palermo a parlare della difficile salvezza campana: "Per noi è una grande soddisfazione affrontare grandi squadre come la Roma e il Napoli. Il merito di tutto questo è certamente del presidente Vigorito, una persona che parla col cuore. Noi tutti sappiamo che la salvezza diventa un’impresa impossibile, tuttavia noi ci proveremo fino alla fine. Benevento è una piazza caldissima, ma tranquilla. Nonostante siamo stati sempre ultimi in classifica, il sostegno incondizionato dei tifosi non è mai mancato. Non è da tutti stare a 7 punti ed avere sempre il supporto di 12-13 mila spettatori allo Stadio. Non abbiamo nulla più da perdere, ci giochiamo ogni partita a viso aperto, cerchiamo di dare il meglio e se arriva qualcosa di buono, ne saremo felicissimi" conclude Palermo.