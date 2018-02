SPAL - Contro il Napoli si cerca l'impresa: Semplici prepara l'undici anti-partenopei

spal

Continua la preparazione della SPAL in vista della difficilissima trasferta in casa del Napoli, match sulla carta impossibile ma da affrontare comunque con concentrazione e voglia di ben figurare. Data la difficilissima posizione di classifica, infatti, gli Estensi dovranno quantomeno puntare al pari, prendendo la sfida come viene e facendo leva sulla coesione di un gruppo capace, spesso, di far male anche a collettivi meglio attrezzati. Contro i lanciatissimi ragazzi di Maurizio Sarri, Semplici cercherà di impostare la sfida come quella dell'andata, un emozionante 3-2 risolto solo dall'eurogoal di Ghoulam, pesante assenza per il Napoli.

Nella giornata di ieri, il tecnico Semplici ha dovuto fare a meno di Cionek, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Ancora lavoro differenziato, invece, per i tre lungodegenti: Schiavon, Borriello e Konate. A partire dalla giornata di oggi, per cementificare il gruppo, Semplici ha deciso di allenare i suoi a porte chiuse, conscio del delicato momento che sta vivendo la rosa. Dopo un inizio di campionato abbastanza promettente, infatti, gli spallini non hanno saputo reggere a pressione e difficoltà del campionato di Serie A, proponendo buone prova ma dimostrandosi spesso inadatti a fronteggiare le altre diciannove della massima competizione calcistica italiana. Ora Semplici dovrà necessariamente rinsaldare il gruppo, cercando di trarre il meglio dai suoi ragazzi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la SPAL dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2, modulo coperto ed adatto considerando i singoli valori a disposizione di Semplici. Davanti a Meret, difesa a tre composta da Salamon, Vicari e Felipe, con i fluidificanti Lazzari e Costa incaricati di ripiegare anche in fase di manovra offensiva. Nella zona mediana del campo, confermato Viviani, affiancato dalle mezz'ali Everton Luz e Grassi. Data la delicatezza della sfida, probabile comunque che Semplici possa affidarsi al più rodato Schiattarella. Dietro Antenucci, infine, Kurtic, anche se non è da escludere la presenza di Paloschi con arretramento dell'ex Atalanta al posto dello stesso Luz.