Sassuolo: contro il Bologna obbligo svolta

Source photo: profilo Twitter US Sassuolo

Il Sassuolo ora non può più sbagliare. Dopo una parentesi promettente sotto la gestione Iachini, infatti, i neroverdi hanno rallentato la loro marcia, mostrando evidenti segni di cedimento e di difficoltà nel costruire goal. Nonostante una disposizione tattica offensiva, infatti, i neroverdi faticano più del previsto a creare azioni offensive nonostante profili di tutto spessore in avanti, si vedano Politano e Berardi, o un Babacar voglioso di dimostrare finalmente tutto il suo valore ma ancora estraneo agli schematismi tattici dell'ex tecnico del Palermo.

Per prepararsi al meglio alla delicata sfida contro il Bologna, match tra collettivi in crisi e dunque bisognose di punti, Iachini ha subito rincarato la dose di lavoro ai suoi, con una doppia sessione di allenamento ieri ed una pomeridiana oggi. Soprattutto nella seconda parte di allenamento, i neroverdi hanno lavorato molto con la palla, dividendosi poi in reparti specifici. Ancora a parte Matteo Politano, elemento prezioso che si cercherà di recuperare fino all'ultimo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dallo stadio Ricci, 4-3-3 senza troppe sorprese per il Sassuolo, che dovrebbe proporre il tandem difensivo Acerbi-Goldaniga a protezione di Consigli. Nella zona mediana del campo, Magnanelli, protetto dalle mezz'ali Missiroli e Duncan, comunque in ballottaggio con Mazzitelli. Al fianco di Berardi e Babacar, come detto fino all'ultimo si spererà di recuperare Politano, anche se non è da escludere la presenza di Ragusa. In difesa, infine, spazio a Pol Lirola e Peluso.

PROBABILE FORMAZIONE:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Pol Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.