Serie B: match casalinghi per Empoli e Frosinone, trasferte dure per Ternana e Pro Vercelli

serieb

Dopo il passo falso delle altre due big, vuole continuare a mantenere la vetta l'Empoli, che in casa cercherà di superare un Parma incostante e meno pungente rispetto alla prima parte di stagione. Più forti tecnicamente, i toscani non dovranno però sottovalutare la sfida, andando a vincere e a confermarsi pericolosi e cinici. Pronto ad approfittare di eventuali passi falsi invece il Frosinone, che in casa non dovrebbe avere problemi contro un Ascoli comunque in convalescenza grazie alla cura Cosmi. I ciociari non possono però fallire. Discorso analogo per il Palermo, che dopo lo stop contro il Foggia verrà ospitato da un Perugia voglioso di punti per avvicinarsi alla realtà playoff. I rosanero partono favoriti, ma occhio alle sorprese.

Novanta minuti lontani dalle mura amiche per il Cittadella, in casa di un Cesena notoriamente ostico al Manuzzi. I bianconeri di Castori cercheranno di racimolare punti per allontanarsi con decisione dalla zona playout, i veneti puntano a restare nelle zone alte. Vero e proprio spareggio tra formazioni nobili, poi, Cremonese-Bari, che metterà di fronte squadre lanciate verso un campionato pieno di soddisfazioni. Difficile fare pronostici, i ragazzi di Tesser partono favoriti per il fattore-casa. Meno impegnativo il match del Venezia, in casa e contro un Avellino che potrebbe essere superato senza problemi. Gli irpini venderanno però cara la pelle. Forte interesse poi intorno al Foggia, unica rosa a punteggio pieno nelle ultime tre gare oltre all'Empoli. I rossoneri proveranno a vincere anche contro il Carpi, i falconi puntano al successo per tornare nella zona playoff.

Nella realtà di bassa classifica, incrocio-verità tra Brescia e Ternana, formazioni impelagate nel pantano della retrocessione e dunque costrette a vincere per non avere ulteriormente gli incubi. I ragazzi di Marino partirebbero in vantaggi, ma guai a sottovalutare i pazzi umbri. Discorso analogo per la Pro Vercelli, impegnata nella difficilissima trasferta di Salerno. Contro i granata di Colantuono, i piemontesi dovranno fare la gara della vita, consci di uno stato di forma avversario tutt'altro che positivo. Più dura la sfida della Virtus Entella Chiavari, in casa e contro un Pescara sicuramente meglio piazzato fisicamente. I liguri dovranno fare l'impresa, sfruttando magari una difesa non perfetta dei delfini. Tanta incertezza infine tra Novara e Spezia, squadre piazzate al centro classifica ma comunque vogliose di punti per tranquillizzarsi.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

16.02. 20:30 Cremonese Bari

17.02. 15:00 Cesena Cittadella

17.02. 15:00 Empoli Parma

17.02. 15:00 Entella Pescara

17.02. 15:00 Foggia Carpi

17.02. 15:00 Novara Spezia

17.02. 15:00 Perugia Palermo

17.02. 15:00 Salernitana Pro Vercelli

17.02. 15:00 Venezia Avellino

18.02. 15:00 Frosinone Ascoli

18.02. 17:30 Brescia Ternana