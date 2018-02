Serie B - D'Elia stende la Cremonese: il Bari vince 0-1

Nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B il Bari vince 1-0 in casa della Cremonese salendo al quarto posto in classifica. Il gol vittoria arriva nella ripresa con D'Elia che, su assist di Galano, batte Ujkani con un destro dal limite. Tanti rimpianti per la compagine lombarda che, nonostante le tante occasioni create, non è riuscita ad evitare la sconfitta, la seconda consecutiva in casa. Con questa vittoria i pugliesi salgono al quarto posto con 41 punti mentre i lombardi restano settimi con 37.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-1-2 per la Cremonese con Castrovilli a supporto di Brighenti e Scappini mentre il Bari risponde col 4-3-3 con Galano e Anderson a supporto di Kozak.

Buona partenza della Cremonese che al 9' va ad un passo dal vantaggio. Pesce mette al centro, Scappini prolunga per Brighenti che da due passi si fa ipnotizzare da Micai. L'occasione dei primi minuti è solo un fuoco di paglia perché per tutta la prima frazione le due squadre non riescono a creare un'opportunità degna di tal nome con il gioco che spesso ristagna a centrocampo. I padroni di casa provano a fare la partita ma riescono a creare qualcosa solo nel finale di tempo con Pesce che mette al centro per la girata di Scappini che, però, si perde sul fondo.

La ripresa si apre con un'occasione per la Cremonese. Scappini ci prova in diagonale ma Micai respinge in qualche modo. Grosso, non soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi, opta subito per un cambio inserendo Brienza per Henderson e al 58' gli ospiti vanno vicini al vantaggio proprio con il neo entrato che calcia dalla distanza trovando la grande risposta di Ujkani. Sono solo le prove generali del vantaggio pugliese che arriva al 66': Galano appoggia per D'Elia che controlla col mancino e dal limite scarica col destro battendo Ujkani, 0-1.

Tesser si gioca la carta Cavion per Arini e al 76' la Cremonese sfiora il pari con Scamacca che da due passi non trova l'impatto col pallone. Sessanta secondi dopo chance clamorosa per i lombardi con Arini che calcia dal limite colpendo in pieno il palo. Al 79' altro squillo. Scappini, servito da Castrovilli, colpisce da pochi metri trovando la grande risposta di Micai. Nel finale assedio della Cremonese ma il Bari resiste e porta a casa un successo di fondamentale importanza: allo Zini termina 0-1.