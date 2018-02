Iachini: "Pochi gol? Non sono preoccupato, prima o poi la palla entrerà"

twitter.com

Sassuolo e Bologna vivono un momento difficile e il derby che arriva in questa giornata di campionato può essere una buona occasione per entrambe le squadre per tornare a sorridere in campionato. La squadra di Iachini fatica soprattutto a trovare la via della porta e i numeri delle ultime settimane confermano quello che è un trend che prosegue già dall'inizio di questo campionato complicato. Il tecnico del Sassuolo però non sembra essere preoccupato da questo punto di vista.

Queste le sue sensazioni in conferenza stampa: "Il derby è importante, il Bologna è una squadra di qualità ed esperienza che gioca insieme da anni con Donadoni. Dovremo fare una partita attenta concentrati e organizzati con grande spirito. Dobbiamo essere bravi e più concreti, a differenza delle ultime partite, nel momento in cui creiamo occasioni: sarei più preoccupato se non creassimo del tutto pericoli per gli avversari. Il sale del calcio è il gol e prima o poi la palla entrerà. Nel primo blocco abbiamo raccolto più punti, mentre nel secondo e parlo delle gare contro Genoa, Atalanta, Torino e Cagliari nei singoli episodi non siamo stati né bravi né fortunati: in ogni caso queste ultime gare dal punto di vista tattico e di propositività sono state simili, ma è arrivato qualche punto in meno".

Il Bologna comunque è una squadra di qualità e con delle caratteristiche ben precise: "Ho visto alcune partite del Bologna per capirne la caratteristiche di gioco: vengono in campo per attaccare e buttare centrocampisti e mezze ali negli inserimenti, sia in casa sia fuori casa. Il loro atteggiamento sarà questo, mancheranno alcune loro pedine ma non dobbiamo pensarci: se esce Palacio ed entra Destro di certo il valore è del tutto simile, sono tutti giocatori da essere considerare titolari non si tratta di giovani alle prime armi, pensiamo anche a Torosidis che è nazionale greco. Guardando il nostro percorso, in dieci partite al di là della prima partita in cui ho ero in panchina la squadra ha sempre fatto delle buone gare, si è dimostrata organizzata e compatta creando i presupposti per mettere in difficoltà l’avversario e fare punti".