Serie B: l'Empoli doma anche il Parma, vola il Foggia. Passi falsi per Pescara e Salernitana

L'Empoli non si ferma più. Nella ventiseiesima giornata di Lega B, infatti, i toscani mettono KO anche il Parma, dilagando per 4-0 e segnando grazie a Donnarumma, Caputo e Maietta. Ducali ancora sulle corde e sempre più giù in classifica. Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Palermo, che in casa di un arcigno Perugia gioca male e subisce la beffa nel finale a causa di un guizzo di Di Carmine. Rosanero stentati e poveri in avanti, umbri cinici e bravi a conquistare una preziosissima vittoria. I siciliani attenderanno ora la sfida del Frosinone, confidando in un passo falso dei ciociari che, di fatto, eviterebbe complicazioni di classifica.

Importante vittoria anche per il Cittadella, che si conferma corazzata da trasferta andando a battere al Manuzzi un arcigno Cesena. I veneti, in rete grazie a Kouame alla mezz'ora, controllano fino al triplice fischio, rischiando però qualcosa nella fase finale di gara. Tre punti, comunque, d'oro. Soffre più del previsto, dilagando, il Venezia di Filippo Inzaghi, che contro l'arcigno Avellino si riporta prepotentemente nelle zone alte della classifica vincendo per 3-1: apre i giochi Litteri, Domizzi e Zigoni li chiudono. In mezzo, inutile sussulto irpino con Asencio. Pari con goal, invece, tra Novara e Spezia, che ne primo tempo indirizzano la sfida grazie alle marcature vincenti di Puscas e Forte.

Nelle zone di bassa classifica, pari senza reti per la Pro Vercelli, che in casa della Salernitana manca il colpo gobbo ma conquista comunque un ottimo pari. Non finisce invece la crisi dei campani, manchevoli di quel plus anche in casa e in una sfida tutt'altro che impossibile. Discorso analogo per la Virtus Entella Chiavari, che strappa comunque un pareggio contro un Pescara di caratura oggettivamente superiore. La gara non regala particolari emozioni, i liguri hanno comunque impressionato per l'impegno messo in campo. Vive un momento incredibile, infine, il Foggia, che inanella la quarta vittoria consecutiva battendo anche il Carpi. In vantaggio grazie a Mazzeo, i rossoneri dilagano con Kragl, autore di due goal ed uomo della provvidenza per i pugliesi.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

15:00 Finale Cesena 0 - 1 Cittadella

15:00 Finale Empoli 4 - 0 Parma

15:00 Finale Entella 0 - 0 Pescara

15:00 Finale Foggia 3 - 0 Carpi

15:00 Finale Novara 1 - 1 Spezia

15:00 Finale Perugia 1 - 0 Palermo

15:00 Finale Salernitana 0 - 0 Pro Vercelli

15:00 Finale Venezia 3 - 1 Avellino