Spal battuta a testa alta, Semplici: "Non era facile, ma la squadra ha fatto bene"

"Sicuramente affrontavamo una squadra di grande valore, che tranne la partita di Europa League in cui ha avuto questa sconfitta ha fatto grandi partite. Per il periodo che stavamo attraversando c'erano tante difficoltà. Sicuramente non era facile con un Napoli così, la squadra ha fatto bene, speravamo in qualche episodio a favore, purtroppo non abbiamo creato. Ripartiamo così verso il nostro obiettivo".

Questa l'analisi di mister Semplici al termine della gara del San Paolo di Napoli che ha visto la sua Spal soccombere di misura contro la prima della classe in Serie A. Partita gagliarda degli spallini, i quali nonostante la scarsa pericolosità hanno limitato abbastanza bene il potenziale offensivo dei partenopei: "Sicuramente oggi il Napoli andava limitato sotto il piano del palleggio, quindi ho scelto un attaccante in meno per poi inserirli negli ultimi minuti per cercare di pareggiarla. In base alle nostre caratteristiche prendiamo un po' troppi gol, perché se vogliamo salvarci sotto questo aspetto dovremo migliorare".



Uno sguardo anche al futuro, con la Spal che alla prossima giornata avrà lo scontro diretto contro il Crotone da affrontare, crocevia fondamentale per la salvezza: "Affrontiamo una squadra vicina a noi in classifica, sarà una partita vicina a noi in classifica, vedremo con lo staff come lavorare sotto questo aspetto. Quando abbiamo sfidato quelle vicine a noi abbiamo avuto qualche problematica di personalità, questo è un aspetto da migliorare. Forse serve un po' d'identità, ma i ragazzi hanno i mezzi per raggiungere quest'obiettivo: sta a me tirarli fuori e mi serve che già da domenica prossima a Crotone facciano un'altra partita".