Sassuolo, applausi ma zero punti

Per il Sassuolo la sconfitta del Dall'Ara sa di beffa. Questa volta la prestazione è arrivata, i punti però no ed i neroverdi sono usciti a capo chino dall'impianto bolognese, accompagnati dagli applausi dei propri sostenitori, ma con un pugno di mosche tra le mani.

Colpiti a freddo dal gol di Poli, il Sassuolo ha saputo reagire, mettendo sotto per lunghi tratti della contesa l'avversario, trovando il pareggio con Babacar e fallendo a più riprese il punto del vantaggio. Proprio l'ex attaccante della Fiorentina è sempre più nei meccanismi sassolesi. Un gran colpo di tacco. Una rete di rapina, e tanto pressing sugli avversari, rendendo sempre l'uscita degli avversari dalla propria metà campo molto difficoltosa. La rete segnata può dargli la spinta giusta per questo finale di campionato dove c’è assoluto bisogno dei suoi gol per raggiungere l'obiettivo salvezza.

Sarà un'importante arma in più per Beppe Iachini, che comunque ha avuto risposte positive anche da Berardi e Politano, spine nel fianco della retroguardia rossoblù per tutto l'arco del match. Il primo ha dialogato bene con i compagni, sempre nel vivo del gioco, mentre il secondo ha più volte chiamato in causa il portiere avversario Mirante. Buone notizie per il Sassuolo, questi sono chiari segnali che la musica sta cambiando, e l'atavicità offensiva dei neroverdi sta pian piano andando via.

La gara è stata segnata dagli episodi, i quali hanno voltato le spalle al Sassuolo. L'espulsione di Goldaniga nel finale ha complicato i piani, la punizione gioiello di Pulgar ha inferto il colpo di grazia ad una squadra che avrebbe meritato almeno il pari. Di nero c'è soltanto il risultato, per tutto il resto Beppe Iachini puà abbozzare più di mezzo sorriso in quanto finalmente la squadra appare viva, risponde ai solleciti esterni ed offre fiducia ai tifosi, i quali, quindi, possono guardare il futuro con occhi diversi.

Domenica prossima il Sassuolo è atteso dalla sfida casalinga del 'Mapei Stadium' contro la Lazio. Impegno difficile, sulla carta proibitivo, ma sarà importante da qui alla fine del campionato smuovere il più possibile la classifica, provando a strappare dei punti anche contro avversari sulla carta più attrezzati dei neroverdi.