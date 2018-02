Crotone - La sconfitta col Benevento brucia, ma bisogna pensare allo scontro con la SPAL

Il Crotone ha ripreso la preparazione in vista della prossima sfida, quella contro la Spal, in programma ‪domenica alle ore 12:30‬ in casa, all'Ezio Scida. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Benevento, arrivata all'ultimo minuto grazie al gol di Diabate, ora c'è un secono match fondamentale per provare a staccare proprio gli spallini in classifica e tirare un po' fiato, aumentando il vantaggio sulla zona rossa. La sconfitta contro le streghe è arrivata esprimendo un buon calcio, ma commettendo qualche distrazione di troppo nei momenti culmine della gara, con i campani che ora sperano realmente nel miracolo. I rossoblù di Zenga sono tornati ad allenarsi ieri pomeriggio al centro sportivo, sotto la pioggia. Il menu ha previsto, dopo l’appuntamento in sala video, attivazione, possessi palla, esercitazioni per reparti e, per chiudere la sessione, partitella a campo ridotto. Terapie e cyclette in palestra per Stoian. Oggi si replica, con una nuova seduta al centro sportivo, questa volta in programma al mattino.

Sempre il match contro il Benevento, ha lasciato al Crotone anche uno strascico giudiziario. Il club pitagorico è stato infatti multato dal Giudice Sportivo a causa del petardo esploso al Vigorito nell'ultimo turno di Serie A e che ha lievemente ferito il portiere giallorosso Puggioni. Questa la motivazione: "Al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

l tecnico del Crotone Walter Zenga parla così al sito ufficiale del club dopo il ko contro il Benevento, sottolineando come, con un pizzico di attenzione in più, sarebbero potuti arrivare punti pesanti: "La squadra ha giocato una partita di spessore quindi dispiace, siamo andati in vantaggio in una situazione preparata in allenamento e poi abbiamo subito gol con la solita palla in attiva. Dispiace, perché ci penalizza ancora una volta. C'è da lavorarci duro, in settimana non è semplice perché non c'è un allenamento specifico, in merito al primo gol. Sul secondo c'è una serie di batti e ribatti dove un briciolo di attenzione in più basterebbe".

Giovanni Crociata è stato lanciato un po' a sorpresa da Zenga come ala al posto di Trotta. Alla sua seconda partita dal primo minuto, l'ex Primavera del Milan ha trovato il primo gol in Serie A, quello che ha sbloccato la gara, che però non è bastato a ottenere un risultato Lo squalo ha espresso così il suo rammarico nel post partita: "E' un peccato per il risultato, ma ci rifaremo già contro la SPAL. Ci metteremo tutto quello che abbiamo. Il gol? Emozione unica, era da un bel po' che non giocavo una partita dall'inizio, loro hanno fatto due gol da palla inattiva, lì dobbiamo migliorare".