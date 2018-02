SPAL: Semplici si affida ai titolarissimi per fare punti contro il Crotone

Una trasferta vitale per il percorso verso la salvezza. In casa del Crotone, infatti, la SPAL dovrà necessariamente andare oltre i propri limiti, conquistando punti importanti in vista della permanenza in Serie A. Per meglio prepararsi al delicato match in Calabria, due giorni fa gli spallini sono tornati ad allenarsi davanti alla presenza di una quarantina di tifosi, pronti a sostenere i propri beniamini. Tra i calciatori estensi, spiccava l'assenza di Alberto Grassi, che cercherà di recuperare in vista del match contro il Crotone. Completamente recuperati, invece, Thiago Cionek e Pa Konate. Corsetta a bordo campo, infine, per Eros Schiavon.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal centro d'allenamento estense, Semplici dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-1-1. Davanti al portiere Meret, la difesa a tre dovrebbe essere formata da Cionek, Vicari e Salamon. Nella zona centrale del campo, chiavi del gioco affidate a Viviani, affiancato dalle mezz'ali Schiattarella e Grassi. Viste le non perfette condizioni dei centrocampisti, Semplici potrebbe affidarsi ad Everton Luz, anche se non è da escludere la presenza di Paloschi e l'eventuale arretramento di Jasmic Kurtic. In attacco spazio a Mirko Antenucci, mentre dovrebbero essere Lazzari e Mattiello i fluidificanti di centrocampo.

Una formazione rodatissima, dunque, per Semplici, che si affiderà ai suoi migliori uomini per affondare il colpo contro un Crotone tutt'altro che arrendevole, ugualmente impelagato nella lotta per non retrocedere. Date le non perfette prestazioni delle ultime gare, gli spallini dovranno necessariamente ricompattarsi, facendo leva su quella coesione di squadra che hanno spesso spinto gli estensi oltre i propri limiti. I calabresi, però, forti e cinici, venderanno cara la pelle. Si prevede dunque una sfida equilibrata e tesa, in cui potrebbe dominare la paura di vincere.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA SPAL:

Meret; Cionek, Vicari, Salamon; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Kurtic, Antenucci.