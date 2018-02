Serie B: obbligo riscatto per il Palermo, chance importante per l'Ascoli

L’Empoli ha voglia di vincere ancora. Nella sua ventisettesima giornata di Lega B, la dominatrice della stagione dovrà dare un’ulteriore prova di forza in casa del Cittadella, squadra arcigna e da sempre impegnata nelle posizioni nobili della classifica. I veneti venderanno cara la pelle, i toscani sono però lanciatissimi verso la promozione. Spera in un passo falso della capolista, il Frosinone, che allo Stirpe ospiterà un Perugia galvanizzato dal successo contro il Palermo. I ciociari partirebbero favoriti per il match casalingo, occhio al pungente attacco umbro. Dopo tre sconfitte consecutive, obbligo riscatto per il Palermo, in casa di una Pro Vercelli rinforzatasi durante il calciomercato invernale ma lungi dall’essere salva e tranquilla. I rosanero non dovrebbero avere problemi, le sorprese non sono però mai troppe, in Serie B.

Discorso analogo per il Bari, che contro la Ternana vorrà sicuramente continuare a marciare verso la Serie A. Gli umbri, davvero inguaiati dal punto di vista sportivo, hanno bisogno di punti per abbandonare l’ultima posizione, obiettivo davvero inammissibile considerando l’importante calciomercato estivo che ha visto protagonisti i rossoverdi. Novanta minuti tra neo-promosse, inoltre, quella che vedrà il Venezia ospite del Parma: i ducali non vivono un momento particolarmente favorevole, i lagunari al contrario hanno ricominciato a sorridere. Si prevede una sfida equilibrata, difficile fare pronostici.

Potrebbe continuare, al contrario, il periodo no della Cremonese, che in casa del Pescara rischia seriamente di capitolare. Senza successo da quattro turni, i ragazzi di Tesser si scontreranno con un collettivo offensivo e pericoloso, ugualmente voglioso di punti. Potrebbe approfittare di questi incroci pericolosi lo Spezia, in casa e contro una Salernitana ormai vero e proprio oggetto misterioso della categoria. Nonostante una rosa importante, infatti, i campani falliscono sempre il salto di qualità ed anche contro i liguri potrebbero restare delusi.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio aut-aut tra Ascoli e Cesena. I ragazzi di Serse Cosmi, penultimi, cercheranno di vincere contro una diretta concorrente, dimostrando una voglia di salvezza che potrebbe fare la differenza tra delusione e soddisfazione. Novanta minuti tutt’altro che da sottovalutare, poi, per la Virtus Entella Chiavari, in casa di un Carpi più forte ma comunque non imbattibile. I liguri dovranno alzare la propria asticella, andando oltre i propri limiti. Affatto sicuro della salvezza, match casalingo per l’Avellino, che al Partenio-Lombardi ospiterà un Novara ugualmente impelagato nelle zone di bassa classifica, motivo che potrebbe rendere la sfida tirata e poco emozionante. Punta al pokerissimo, infine, il Foggia, in casa e contro un Brescia da non sottovalutare. Attenzione alle sorprese.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

23.02. 19:00 Spezia Salernitana

23.02. 21:00 Parma Venezia

24.02. 15:00 Ascoli Cesena

24.02. 15:00 Avellino Novara

24.02. 15:00 Carpi Entella

24.02. 15:00 Cittadella Empoli

24.02. 15:00 Foggia Brescia

24.02. 15:00 Frosinone Perugia

24.02. 15:00 Pescara Cremonese

24.02. 15:00 Pro Vercelli Palermo

24.02. 15:00 Ternana Bari