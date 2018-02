Serie B: frenano le tre big, nelle zone basse preziosi successi per Avellino ed Ascoli

Una ventisettesima giornata di Lega B più unica che rara. Contro ogni pronostico, infatti, le prime tre della classifica non vincono, accorciando ulteriormente un tabellone stravolto da continui colpi di scena. Partendo dalle zone nobili, pareggio inaspettato ma importante per l'Empoli, che allunga sul Frosinone grazie all'1-1 in casa del Cittadella. Sotto a causa di un goal di Kouame, i toscani agguanto il punto in extremis con la marcatura vincente del giovane Bennacer. Brutto stop invece dei ciociari, che perdono appunto contro un lanciatissimo Perugia: apre i giochi Soddimo, gli umbri volano poi grazie a Cerri, Mustacchio e Buonaiuto. Pesano, per i ragazzi di Longo, i rossi diretti rifilati a Soddimo e Terranova. Pari senza reti, inoltre, tra Pro Vercelli e Palermo, con i rosanero che mostrano leggerissimi segni di miglioramento dopo i tre stop consecutivi.

Importantissima vittoria consecutiva, al contrario, per il Bari di Fabio Grosso, che contro la Ternana convince e si avvicina alle zone nobili. In una sfida mai troppo in bilico, i galletti passano in vantaggio con Henderson, subendo poco dopo il pari di Defendi. Regala i tre punti, Luca Marrone. Senza reti la sfida tra Pescara e Cremonese, con i delfini che non riescono a cambiare marcia, stazionando sempre al centro della classifica. Continuano a sperare, invece, gli uomini di Attilio Tesser. Stesso risultato, com'era prevedibile, tra Carpi e Virtus Entella Chiavari, formazioni notoriamente arcigne e difficilmente penetrabili. Un punto ciascuno che smuove di poco la classifica.

Ottima successo esterno per il Brescia di Marino, che conquista tre punti in casa di un Foggia lanciatissimo: Nicastro illude i pugliesi, Caracciolo e Torregrossa fanno sorridere le rondinelle. Stesso risultato per l'Avellino, che in casa riesce a battere un Novara zoppicante e poco pungente. Gli irpini, ora a +4 dalla zona retrocessione, ringraziano Gavazzi per la doppietta, che di fatto rende vano il momentaneo 1-1 di Calderoni. Respira a pieni polmoni, infine, l'Ascoli di Serse Cosmi, vincente nello scontro diretto contro il Cesena. I picchi, in vantaggio grazie a Mogos, non si sfaldano dopo il pari di Fedele, conquistando i tre punti grazie alla marcatura vincente di Clemenza.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

15:00 Finale Ascoli 2 - 1 Cesena

15:00 Finale Avellino 2 - 1 Novara

15:00 Finale Carpi 0 - 0 Entella

15:00 Finale Cittadella 1 - 1 Empoli

15:00 Finale Foggia 1 - 2 Brescia

15:00 Finale Frosinone 1 - 3 Perugia

15:00 Finale Pescara 0 - 0 Cremonese

15:00 Finale Pro Vercelli 0 - 0 Palermo

15:00 Finale Ternana 1 - 2 Bari