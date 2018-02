Sassuolo, le parole di Iachini in conferenza stampa

Giornata di conferenza stampa per Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, che questo pomeriggio ha presentato la gara contro la Lazio che si disputerà domani con calcio d'inizio alle ore 15: "La squadra a Bologna mi è piaciuta, dopo aver subìto il gol abbiamo reagito, solo che facciamo ancora fatica a fare gol. Questo è un aspetto che ci è mancato nelle ultime 5-6 partite. Il gruppo ha lavorato bene nonostante una settimana particolare, guardiamo alla sfida con la Lazio con grande fiducia. Dobbiamo insistere sul nostro percorso di lavoro e proveremo a fare punti come all'inizio della mia esperienza". Sassuolo che fatica a cambiare marcia, nelle ultime 5 partite sono stati messi in cascina soltanto 3 punti, troppo pochi per ambire a cambiare il decorso dell'attuale stagione, deludente: "Potevano essere 10, se avessimo avuto più cinismo negli ultimi sedici metri".

La Lazio, avversario non facile da affrontare, squadra ringalluzzita dal successo rotondo ottenuto in Europa League conquistato ai danni della Steaua Bucarest: "E' una grande squadra, negli ultimi due anni in Italia è quella che ha segnato di più. In attacco ha giocatori fenomenali, che possono cambiare le sorti della partita in pochi minuti. Cito Immobile, l'attaccante più in forma del torneo. A livello di squadra dovremo stare attenti per non fargli arrivare palloni puliti, ma occhio anche a Parolo e Milinkovic-Savic che sono bravissimi negli inserimenti. Ci vorranno attenzione, compattezza, organizzazione. Contro questo tipo di avversari bisogna sbagliare il meno possibile".

Sedicesimo posto in classifica, +6 dalla terzultima, la Spal. Sulla carta, impegno probante per il Sassuolo, alle sue spalle ci sarà lo scontro diretto tra il Crotone e proprio la Spal. Iachini guarda solo in casa sua, senza fare calcoli: "Non serve ora guardare la partita, bisogna marciare a testa bass, lavorare e dare il massimo. Solo alla fine, a bocce ferme possiamo tirare le somme. Il nostro calendario presenta delle sfide molto complicate, altre invece sono scontri diretti, il nostro obiettivo è quello di fare punti contro chiunque. Babacar arma in più? Il ragazzo si sta allenando bene, sapevamo che avesse doti importanti, lui potrà darci quel qualcosa in più da qui a maggio".