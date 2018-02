Serie A - Scontro ad alta tensione in fondo alla classifica, il Crotone riceve la SPAL

Sarà un mezzogiorno di fuoco quello dell'Ezio Scida e non certo per le condizioni climatiche, visto che l'Italia è sotto un'ondata di gelo. Ci penseranno Crotone e SPAL a scaldare la giornata al pubblico calabrese. I pitagorici hanno un secondo match point per mettere un buon margine sul terzultimo posto, quest'ultimo occupato proprio dagli spallini. La squadra di Zenga ha già sprecato una partita domenica scorsa, visto che la contemporanea sconfitta dei ferraresi era un'occasione ghiotta per allungare il distacco a 7 punti. Il Benevento però non era d'accordo e non ha lasciato neanche il pareggio agli squali, che si sono autopuniti con un paio di distrazioni da matita rossa. C'è però adesso una seconda occasione ed è in casa, il Crotone deve ottenere la vittoria in questa partita, per potersi giocare le prossime partite con qualche patema in meno.

Dall'altro lato gli estensi hanno l'ultima cartuccia per tenere i conti aperti. Premuti alle spalle dall'Hellas Verona, che, per quanto non versi in condizioni migliori, dista un solo punto, devono accorciare assolutamente sui calabresi per tenere vive le speranze salvezza. In caso di sconfitta lo scoramento potrebbe prendere il sopravvento. Mister Semplici è sulla graticola. Ha incassato la fiducia della società, ma i nomi di possibili sostituti sono insistenti e la situazione è molto complicata. Solo il successo rischiarerebbe il cielo dalle nubi.

Le ultime

Zenga dovrebbe tornare al suo undici tipo, senza le sorprese composte da Ajeti mediano e da Crociata contro il Benevento. In porta Cordaz non si discute. Davanti a lui Faraoni, Capuano, Ceccherini e Martella. In mezzo al campo Mandragora tornerà ad agire da play basso, scambiandosi il posto con Barberis. Compiti offensivi invece per Benali, che sarà la mezzala di riferimento. Il libanese è il giocatore su cui poggia la fantasia del Crotone. L'ex Pescara ha giocato anche contro il Benevento un'ottima partita, segnando anche il gol del momentaneo 2-2. Da lui ci si aspetta quegli spunti per cercare di attivare il tridente d'attacco. Quest'ultimo presenta due dubbi. Ricci è sicuro del posto, potrebbe esserci Trotta ad agire in mezzo all'area, al posto di un Budimir che continua a non dare segnali. Sull'altra fascia dovrebbe tornare titolare Nalini, ma attenzione a Crociata, che contro le streghe ha giocato una discreta partita, trovando anche il gol.

Deve andare sul sicuro Semplici, spazio dunque a chi dà le maggiori garanzie di rendimento. Unico assente Felipe, squalificato, che sarà sostituito da Thiago Cionek. Tra i pali Meret. Vicari e Salamon completeranno il terzetto difensivo. La folta mediana sarà composta da Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi e Mattiello. In avanti coppia d'attacco Antenucci-Floccari, che è quella che fino ad ora ha creato più pericoli. Proprio l'ex Torino deve portare riaccendere le speranze di salvezza, da lui ci si aspettano i gol e gli assist necessari per la vittoria.

I convocati

Crotone

Portieri: Cordaz, Viscovo.

Difensori: Ceccherini, Pavlovic, Capuano, Sampirisi, Faraoni, Martella, Ajeti.

Centrocampisti: Rohden, Barberis, Izco, Zanellato, Mandragora, Crociata, Benali.

Attaccanti: Nalini, Ricci, Budimir, Trotta, Simy, Diaby.

SPAL

Portieri: Gomis, Marchegiani, Meret.

Difensori: Cionek, Salamon, Simic, Vaisanen, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dramé, Everton Grassi, Lazzari, Konate, Kurtic, Mattiello, Schiattarella, Vitale, Viviani.

Attaccanti: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

Probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini.

SPAL (3-5-2): Meret; Thiago Cionek, Vicari, Salamon; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Floccari.