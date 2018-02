Serie A - Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, Sampdoria-Udinese e Hellas Verona-Torino

Ultimo weekend di febbraio, altro giro piuttosto interessante in Serie A. Abbiamo già assistito ai due anticipi di ieri, con le vittorie di Bologna ed Inter ai danni di Genoa e Benevento; ora, in campo, c'è invece il duello fra Crotone e SPAL, che ci dirà tanto in ottica salvezza. Il resto dei verdetti è da esaurirsi entro lunedì sera, quando sarà il turno di Cagliari-Napoli: assisteremo oggi, intanto, alle altre sei sfide. Come al solito, la fascia oraria con più calci d'inizio, dalle nostre parti, sarà quella di oggi alle ore 15: in tal senso, sono state appena diramate le formazioni ufficiali di tre match.

Partiamo dal Franchi, dove la Fiorentina vede un possibile piazzamento in Europa League sempre più lontano ma ha ancora un campionato tutto da onorare. Oggi arriverà il Chievo, tornato alla vittoria una settimana fa dopo alcuni mesi, anch'esso con il chiaro obiettivo di ottenere un buon risultato per fare un altro passo verso la metà della classifica, anche senza né Birsa né Giaccherini. Pioli (ex di giornata) e Maran, si sa, sono due tecnici piuttosto dogmatici; tuttavia oggi il primo ha abbandonato il 4-3-3 abituale per un 3-5-2; dall'altro lato confermato il 4-3-1-2.

Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Vitor Hugo, Pezzella, Astori; Chiesa, Cristoforo, Benassi, Veretout, Biraghi; Simeone, Falcinelli. All. Pioli

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Bastien; Pucciarelli, Inglese. All. Maran

Si continua con quella che è probabilmente la partita più interessante, perlomeno potenzialmente, del primo pomeriggio: l'Udinese vola fino a Genova, sponda Sampdoria, per cercare di avvicinare i piani alti della classifica in un periodo a dire il vero un po' di calo rispetto all'inizio della gestione di Massimo Oddo, il quale comunque ha deciso di non modificare il proprio 3-5-2 (ma riparte da un attacco leggero). Proprio Giampaolo invece cerca redenzione dopo il KO di San Siro contro il Milan, per cercare di continuare ad inseguire il sogno europeo, e la cerca col solito 4-3-1-2.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Jankto, De Paul. All. Oddo

In chiusura c'è invece Hellas Verona-Torino, il confronto fra due fazioni in un momento, psicologicamente parlando, tutt'altro che felice. Anche nei risultati a dire il vero gli scaligeri non sono messi benissimo: tre sconfitte nelle ultime tre, ancora una volta delle difficoltà molto evidenti, sia nella fase difensiva che in quella alternativa; Pecchia riparte comunque dal suo 4-4-2. Dall'altro lato i granata, sconfitti nel derby di domenica scorsa e chiamati a reagire, facendo appello alle proprie qualità ed ancora al 4-3-3, come richiesto da Mazzarri in conferenza stampa.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Valoti, Verde; Petkovic, Kean. All. Pecchia

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Rincon, Obi; Iago Falqué, Belotti, Niang. All. Mazzarri