Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta: Dybala parte in panchina

Un'altra grande giornata di Serie A. Il 26esimo turno si è aperto, ieri, col successo del Bologna in casa contro il Genoa; poi è continuato, con il secondo anticipo del sabato (il 2-0 dell'Inter sul Benevento), ed in seguito il lunch match che ha visto la SPAL imporsi a Crotone. Ora si sono appena concluse le quattro sfide delle ore 15: non ci si ferma, però, nell'attesa di Roma-Milan. In mezzo infatti assisteremo, a breve, alla sfida che vedrà la Juventus ospitare l'Atalanta all'Allianz Stadium: calcio d'inizio alle ore 18 in punto e dunque formazioni ufficiali che sono state diramate giusto da qualche minuto.

I bianconeri ripartono dai tre punti ottenuti nel derby e si preparano ad affrontare un nuovo tour de force prima della sosta: infatti giocheranno di nuovo mercoledì contro questo avversario, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, per poi una sette giorni dopo andare a Wembley a giocarsi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Allegri però è chiaro su questo: si pensa al presente, anche se un occhio al futuro c'è, visto il mini-turnover attuato. Quello che porta all'esclusione dall'inizio per Benatia, Khedira e Dybala: al loro posto, rispettivamente, Rugani, Marchisio e soprattutto Alex Sandro, che scala ancora nel tridente del 4-3-3 con Asamoah che scala terzino.

I nerazzurri, purtroppo - escludendo l'impegno che si svolgerà fra tre giorni di cui sopra - hanno esaurito le possibilità di disputare altre competizioni oltre il campionato: in Europa League è infatti arrivata la cocente eliminazione in favore del Borussia Dortmund. Sono passati appena due giorni e i rimpianti sono davvero tanti, oltre ad un dispendio di energie davvero notevole: insomma i bergamaschi partono completamente sfavoriti per una serie di motivi. Il saggio maestro Gasperini proverà a ribaltare questo pronostico col solito 3-4-2-1, col Papu ed Ilicic in panchina e Cornelius centravanti. Di seguito dunque i ventidue che scenderanno in campo fra poco:

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. All. Allegri

Atalanta (3-5-1-1): Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, Melegoni, De Roon, Haas, Gosens; Rizzo; Cornelius. All. Gasperini