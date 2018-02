Impresa Spal, Semplici: "Complimenti ai ragazzi, prestazione straordinaria

"Devo fare i complimenti al mio gruppo ma soprattutto ai giocatori. In un momento particolare dove si son fatte tante chiacchiere, fare questa prestazione è straordinario. Poi basta vedere le immagini per capire l'unità che hanno questi giocatori. Noi vogliamo ottenere questa salvezza, attraverso le difficoltà ci siamo cementati, ci siamo uniti e spero che adesso inizi il vero campionato della SPAL"

Testo e parole di Leonardo Semplici, tecnico della Spal che ha ottenuto probabilmente il successo più importante della stagione. Nel momento più difficile gli spallini hanno trovato unione e solidità, cinismo e personalità, trionfando in casa del Crotone in quella che era a tutti gli effetti una partita da dentro o fuori per la salvezza. Passa la Spal, che torna a -1 dai pitagorici.

Sulle scelte di formazione, il tecnico ha ribadito a Sky Sport le motivazioni che lo hanno portato a tenere Paloschi e Viviani out dall'inizio: "Sono state scelte del momento, ho visto bene i ragazzi questa settimana. Volevo che giocassero alcuni giocatori con la mente libera, venivamo da un momento un po' di difficoltà e volevo dei giocatori che mi potessero dare la certezza di fare una grande partita senza pensare. Dopo un periodo difficile, siamo riusciti con le nostre qualità a fare una vittoria bellissima contro il Crotone che è un'ottima squadra".

Sugli errori di qualche gara, sull'inesperienza che non ha consentito alla Spal di ottenere qualche risultato meritato, la chiosa del tecnico: "Quando alleni una squadra neopromossa è normale possano accadere certe cose. E' normale che la nostra bravura è stata sempre pensare a lavorare, pensando alle nostre idee ma cercando, soprattutto, di infondere uno spirito alla squadra per fare quelle prestazioni, contro avversari del nostro livello come oggi, che ci serviranno da qui alla fine per ottenere la salvezza".