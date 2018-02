Campionato Primavera - L'Inter pareggia con la Fiorentina e sale provvisoriamente in vetta

La 21ma giornata del Campionato Primavera ha registrato il ritorno provvisorio in vetta alla classifica dell'Inter, che con il pareggio contro la Fiorentina sale a quota 41, +1 sull'Atalanta impegnata nel posticipo di giornata con il Milan. Un pareggio - beffa per i nerazzurri dato che fino a pochi secondi dal triplice fischio avevano in mano la vittoria. La squadra di Vecchi è stata brava ad approcciare bene all'incontro sbloccato al 23' da Zaniolo, abile nel realizzare un calcio di rigore. Un gol che sembrerebbe indirizzare la partita sui binari favorevoli ai nerazzurri, ma la Fiorentina reagisce ed al 29' giunge al pareggio con Gori. Una rete che infonde maggior coraggio nei viola, che ribaltano la situazione al 47' con Sottil. Nel momento migliore dei toscani arriva il pareggio dei nerazzurri con Odgaard (63'). A questo punto la squadra di Vecchi prende il sopravvento e con Zappa si riporta in vantaggio (84'). La Fiorentina è alle corde, ma in pieno recupero trova l'insperato pareggio grazie alla sfortunata autorete realizzata da Lombardoni. La partita termina così 3-3 con la Fiorentina che ottiene un punto importante, in quanto grazie a questo risultato sale al 4° posto con 37 punti.

Quattro lunghezze più su troviamo la Roma, che grazie all'1-0 sul Torino affianca proprio l'Inter in vetta alla classifica. Una vittoria ottenuta grazie al gol di Celar dopo 9 minuti. Una rete che costringe il Torino alla resa, con i granata che rimangono quindi stanziati in 9a posizione con 30 punti. Cinque in più ne ha il Genoa grazie alla vittoria per 3-2 sull'Udinese: succede tutto nel secondo tempo con Garmendia che porta in vantaggio i friuliani al 50', ma Altare e Micovschi nel giro di tre minuti (56'-59') ribaltano la situazione; Paoluzzi al 75' firma il nuovo pareggio, ma Silvestri all'82' realizza il gol che vale tre punti per i grifoni. Con questa sconfitta i bianconeri di Giacomin rimangono fermi in 11a posizione con 24 punti.

Friuliani che si sono anche visti scavalcare dal Napoli, vittorioso in trasferta per 3-2 sulla Juventus. Senese, Zerbin e Palmieri indirizzano subito la partita sui binari favorevoli ai partenopei, poi è lo stesso difensore azzurro (Senese) a riaprire la contesa con un'autorete che ridà coraggio ai bianconeri, i quali si riportano ad una sola lunghezza di distanza con il gol Kameraj al 91'. Il forcing finale non produce lo sperato pareggio, con i bianconeri che devono quindi arrendersi alla sconfitta che li relega al 6° posto con 32 punti. Il Napoli invece con questa vittoria risale la classifica posizionandosi al 10° posto con 27 punti. Infine il derby veneto tra Hellas Verona e Chievo termina 0-0, con gli scaligeri che rimangono in 12a posizione con 21 punti, mentre i clivensi settimi con 31 punti. Rinviate ad Aprile le sfide tra Bologna e Lazio, Sassuolo e Sampdoria. Nel prossimo turno invece fari puntati sul big-match in vetta alla classifica tra Atalanta e Roma.

RISULTATI:

Juventus - Napoli 2-3

22' Senese (N) 51' Zerbin (N) 68' Palmieri (N) 74' Senese [aut.] 91' Kameraj (J)

Genoa - Udinese 3-2

50' Garmendia (U) 56' Altare (G) 59' Micovschi (G) 75' Paoluzzi (U) 82' Silvestri (G)

Hellas Verona - Chievo 0-0

Roma - Torino 1-0

9' Celar

Fiorentina - Inter 3-3

23' Zaniolo [r.] (I) 29' Gori (F) 47' Sottil (F) 63' Odgaard (I) 84' Zappa (I) 93' Lombardoni [aut.]

Milan - Atalanta 26/2/18

Bologna - Lazio Rinviata al 7/4/18

Sassuolo - Sampdoria Rinviata al 7/4/18

CLASSIFICA

Inter 41 Roma 41 Atalanta 40* Fiorentina 37 Genoa 35 Juventus 32 Chievo 31 Milan 31* Torino 30 Napoli 27 Udinese 24 Hellas Verona 21 Sassuolo 20* Bologna 16* Sampdoria 16* Lazio 14*

(*)= una partita in meno

PROSSIMO TURNO (3/3/18):

Inter - Genoa

Chievo - Sassuolo

Lazio - Juventus

Napoli - Bologna

Sampdoria - Milan

Torino - Fiorentina

Udinese - Hellas Verona

Atalanta - Roma

PRIMAVERA 2 GIR. A

La 19ma giornata ha registrato il balzo in vetta alla classifica del Novara grazie alla vittoria per 3-0 sulla Virtus Entella. Un successo firmato da Kyeremateng con una tripletta. Le reti dell'ala italo-ghanese permettono ai novaresi di allungare sia sul Cesena, fermato sullo 0-0 dalla Spal, sia sull'Empoli battuto per 1-0 dal Brescia grazie al gol siglato da Pesenti al 46'. Una sconfitta di cui approfitta parzialmente il Cittadella, che non va oltre l'1-1 contro la Pro Vercelli: a Pasha risponde in pieno recupero Gatto. Peggio dei veneti fa lo Spezia che cade in casa del Carpi: Insolito e Marani indirizzano la sfida in favore degli emiliani, che poi subiscono nel finale il gol inutile di Capelli. Infine il turno è stato chiuso dalla goleada rifilata dalla Cremonese al Parma: la doppietta di Spaviero ed i gol di Guindani, Galtarossa e Viola rendono vana la rete per il Parma di Martino.

RISULTATI:

Brescia - Empoli 1-0

46' Pesenti

Carpi - Spezia 2-1

31' Insolito (C) 62' Marani (C) 63' Capelli (S)

Cremonese - Parma 5-1

45' Spaviero (C) 48' Spaviero (C) 49' Guindani (C) 69' Galtarossa (C) 81' Viola (C) 88' Martino (P)

Pro Vercelli - Cittadella 1-1

71' Pasha (C) 94' Gatto (PV)

Spal - Cesena 0-0

Virtus Entella - Novara 0-3

32' Kyeremateng 36' Kyeremateng 44' Kyeremateng

CLASSIFICA

Novara 34 Cesena 32 Empoli 32 Cittadella 28 Venezia 26 Spezia 26 Spal 24 Pro Vercelli 24 Brescia 23 Cremonese 20 Virtus Entella 18 Parma 15 Carpi 8

PROSSIMO TURNO (3/3/18):

Cesena - Brescia

Cittadella - Carpi

Empoli - Pro Vercelli

Novara - Cremonese

Parma - Virtus Entella

Venezia - Spal

PRIMAVERA 2 GIR. B

La 19ma giornata non ha riservato grosse sorprese infatti la capolista Cagliari ha continuato a vincere contro la Salernitana. Punteggio finale 2-0 grazie alle reti siglate da Gagliano e Camba. Alle spalle rimane il Palermo nonostante il pareggio per 0-0 con il Perugia, ma i rosanero non sono più soli in 2a posizione infatti a raggiungerli è stato l'Ascoli grazie al 3-2 rifilato al Crotone: Sapone porta in vantaggio i calabresi, ma Tassi (doppietta) e Ventola ribaltano la situazione; nel finale ancora Sapone prova a riaprire la contesa ma quando è ormai troppo tardi. Alle spalle del trio di testa si avvicina il Bari dopo la goleada siglata contro l'Avellino: Petruccetti, Maffei, Manzari (tripletta) e Dentamaro regalano la vittoria alla squadra pugliese. Baresi che devono guardarsi le spalle dalla Ternana, che in questa giornata ha superato il Foggia in trasferta con il punteggio di 3-2: Castelletti al 10' porta in vantaggio gli umbri, che vengono raggiunti sul pari da De Cristofaro al 26'; Mazzarani e De Paoli portano le fere su un rassicurante doppio vantaggio, che viene parzialmente ridotto da De Filippo. Infine ha chiuso il turno lo spettacolare 3-3 tra Frosinone e Pescara: Cernaz dopo 10 minuti apre le marcature in favore degli abruzzesi, che vengono raggiunti sul pari da Centra al 38'; dieci minuti dopo ancora Cernaz riporta avanti i biancocelesti, che poi raddoppiano all'85' con Morselli; la partita sembra chiusa ma nei minuti di recupero i ciociari reagiscono trovando il pari grazie alla doppietta messa a segno da Persichini.

RISULTATI:

Cagliari - Salernitana 2-0

7' Gagliano 83' Camba

Foggia - Ternana 2-3

10' Castelletti (T) 26' De Cristofaro (F) 59' Mazzarani (T) 62' De Paoli (T) 73' De Filippo (F)

Frosinone - Pescara 3-3

10' Cernaz (P) 38' Centra (F) 48' Cernaz (P) 85' Morselli (P) 90' Persichini (F) 92' Persichini (F)

Perugia - Palermo 0-0

Ascoli - Crotone 3-2

41' Sapone (C) 43' Tassi (A) 70' Ventola (A) 83' Tassi (A) 90' Sapone (C)

Avellino - Bari 0-6

21' Petruccetti 32' Maffei 40' Manzari 42' Manzari 65' Manzari 70' Dentamaro

CLASSIFICA

Cagliari 39 Palermo 33 Ascoli 33 Crotone 26 Bari 26 Ternana 26 Frosinone 25 Perugia 25 Pescara 23 Benevento 23 Salernitana 18 Foggia 17 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (3/3/18):

Bari - Ascoli

Benevento - Frosinone

Crotone - Perugia

Pescara - Cagliari

Salernitana - Foggia

Ternana - Avellino