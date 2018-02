Serie B: turno infrasettimanale interessante, spiccano Bari-Spezia e Cesena-Pro Vercelli

Nemmeno il tempo di riposarsi che è già tempo di Lega B. Nel turno infrasettimanale, non sono escluse sorprese, con molte formazioni costrette al turnover e dunque potenzialmente a rischio sconfitta. Partendo dalle big, novanta minuti casalinghi per l'Empoli, pronto a vincere contro un Avellino bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona rossa. I toscani non dovrebbero avere problemi, guai però a sottovalutare la sfida. Cerca il riscatto, invece, il Frosinone, in casa di una Cremonese in leggera flessione ma comunque sempre difficile da affrontare. I ciociari devono vincere, condizione analoga per i grigi di Attilio Tesser.

Tra le formazioni meglio attrezzate, la sfida più agevole dovrebbe averla il Palermo, in casa e contro un Ascoli sicuramente redivivo ma comunque inferiore sotto l'aspetto tecnico. I rosanero, reduci da ben quattro match senza successo, dovranno necessariamente conquistare i tre punti, proponendo magari un gioco convincente e pericoloso. Dal canto loro, l'Ascoli venderà cara la pelle cercando di fare punti al Barbera. Vero e proprio big match, al contrario, per il lanciatissimo Bari di Fabio Grosso, deciso ad inanellare il quarto sorriso consecutivo contro uno Spezia comunque in forma, deciso a rientrare ufficialmente nelle prime posizioni. Si prevede un grande equilibrio, i singoli potrebbero decidere la sfida.

Sfida da non sottovalutare, poi, per il Cittadella, che in casa della Virtus Entella Chiavari vorrà confermarsi come la miglior formazione "da trasferta". I liguri, diciottesimi, vorranno però continuare a macinare punti, allontanandosi con decisione dalla zona rossa. Incrocio sportivo sulla carta agevole, invece, per il Venezia, che in casa proverà a vincere contro una Ternana davvero in crisi nera. Match lontano dalle mura amiche per il Parma, in casa di una Salernitana ugualmente vogliosa di riscatto dopo un periodo davvero negativo. Si prevede una sfida combattuta ed intensa, difficile prevederne gli esiti. Potrebbe approfittarne il Perugia, tornato ai piedi della montagna-playoff e voglioso di salire fino in cima. Contro il Brescia gli umbri testeranno la loro effettiva forza, capendo fin dove spingersi in ottica futura.

Vero e proprio incrocio salvezza, poi, tra Cesena-Pro Vercelli, con i romagnoli costretti a vincere dopo la sconfitta subita contro il Cesena. Dal conto loro, i piemontesi proveranno a ripetere l'ottima prestazione vista contro il Palermo, cercando un successo che migliorerebbe di molto le chances per restare in Lega B. Novanta minuti casalinghi per il Novara, contro un Foggia tutt'altro che indebolito nonostante l'ultima sconfitta. I pugliesi continuano ad essere temibili, il Novara deve però vincere per migliorare la sua posizione di classifica. Davvero difficile, infine, prevedere l'esito tra Pescara e Carpi, squadre forti ma spesso altalenati. Chi la spunterà?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

26.02. 20:30 Salernitana Parma

27.02. 20:30 Bari Spezia

27.02. 20:30 Cesena Pro Vercelli

27.02. 20:30 Cremonese Frosinone

27.02. 20:30 Empoli Avellino

27.02. 20:30 Entella Cittadella

27.02. 20:30 Novara Foggia

27.02. 20:30 Palermo Ascoli

27.02. 20:30 Perugia Brescia

27.02. 20:30 Pescara Carpi

27.02. 20:30 Venezia Ternana