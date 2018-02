Serie B: Salernitana e Parma costrette a vincere

Novanta minuti per risollevare le proprie sorti sportive. Sia Salernitana che Parma, infatti, sono reduci da parentesi poco fortunate, puntellate da pareggi e sconfitte che hanno inevitabilmente peggiorato le rispettive posizioni di classifica. Nonostante l'arrivo di Colantuono in panchina, i granata non sono riusciti a raggiungere la zona playoff, scivolando pericolosamente nella bassa classifica. Nelle ultime cinque, i campani sono l'unica squadra assieme al fanalino di coda Ternana a non aver conquistato i tre punti in un solo match. Ugualmente claudicanti i ducali, che nelle ultime quattro sfide hanno racimolato solo due punti, allontanandosi dalla zona playoff ma restando comunque in orbita per un pass nel torneo post-stagione regolare.

Costantemente a caccia della disposizione tattica migliore per esplodere definitivamente, la Salernitana dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, accantonando lo sterile 3-5-2 visto a La Spezia. Davanti al portiere Radunovic, la retroguardia a quattro dovrebbe essere composta da Casasola, Schiavi, Monaco e Pucino. Bocalon al centro del tridente, affiancato dagli esterni offensivi Rosina e Palombi. Nella zona mediana del campo, il regista Della Rocca, sostenuto dalle mezz'ali Ricci e Zito. Stessa disposizione tattica per gli ospiti, con Insigne e Da Cruz al fianco di Calaio'. Frattali in porta, protetto dai centrali difensivi Iacoponi e Di Cesare e dai terzini Gazzola e Gagliolo. Chiavi del gioco affidate a Dezi, con Scavone e Barillà a sostegno.

Se si esclude la sfida dell'andata, gli ultimi incroci diretti tra Salernitana e Parma sono datati, addirittura nella stagione 2008/09, annata in cui i ducali vennero promossi in A ed i campani riuscirono a salvarsi. Qualche mese fa invece, al Tardini, la sfida si concluse per 2-2, con il Parma doppiamente in vantaggio nel primo tempo grazie a Di Cesare e Lucarelli. Nella ripresa, i campani riuscirono a risollevarsi, trascinati dalle marcature vincenti di Sprocati e Vitale. Ora la situazione è diversa: i campani bazzicano nelle zone di bassa classifica, i ducali vogliono invece risollevarsi, premesse che renderanno sicuramente emozionante il match di questa sera.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco, Pucino; Ricci, Della Rocca, Zito; Palombi, Bocalon, Sprocati.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Scavone, Dezi, Barillà: Insigne, Calaio', Da Cruz.