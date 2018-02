Serie B: Cesena e Pro Vercelli cercano di uscire dal baratro

Vero e proprio aut-aut salvezza, per Cesena e Pro Vercelli, che incroceranno le rispettive lame sportive nella ventottesima giornata di Lega B. Dopo la pesante sconfitta subita in casa dell’Ascoli, i ragazzi di Castori dovranno far leva sulla voglia di rivalsa dopo due sconfitte consecutive, superando magari una Pro Vercelli ringalluzzita dall’ottimo pari contro il Palermo. Relegate sul fondo della classifica, le due formazioni metteranno in scena prestazioni accorte, in cui potrebbe seriamente vincere la voglia di non perdere, la paura di sbagliare che comprometterebbe un’intera prestazione.

Intervistato durante la conferenza stampa, il tecnico dei piemontesi Grassadonia ha parlato delle energie spese nella scorsa sfida: “I ragazzi sono stanchi, sabato hanno speso tanto. Dobbiamo recuperare, ma schiereremo la formazione migliore. Dobbiamo fare una grandissima partita. Cesena? Anche per loro è una gara fondamentale, sono motivati. Hanno un punto in più, ma sappiamo cosa fare: Sappiamo come interpretarli”. Parole importanti anche dall’allenatore del Cesena Fabrizio Castori: “Conosciamo le difficoltà e le insidie della partita, affrontiamo una squadra ben organizzata e ben allenata che arriva da 5 risultati utili consecutivi. Sarà un impegno arduo ma dopo la prestazione negativa di Ascoli mi aspetto un pronto riscatto sotto l’aspetto caratteriale, della prestazione e anche in termini di risultati. Ci manca da troppo tempo la vittoria".

Secondo le ultime di formazione, il Cesena dovrebbe schierarsi con il solito 4-3-1-2. Davanti al portiere Fulignati, difesa a quattro composta da Esposito, Perticone, Fazzi e Donkor. Nella zona mediana del campo, Vita, con Schiavone e Cascione ai lati. Dietro il tandem offensivo Jallow-Moncini, il guizzante Laribi. Un più coperto 3-5-2, invece, per gli ospiti, con il terzetto difensivo Gozzi-Bergamelli-Konate davanti a Pigliacelli. Chiavi del gioco affidate a Vives, con Castiglia e Germano ai lati. In attacco, spazio a Morra e Reginaldo, sostenuti dai fluidificanti Mammarella e Bifulco.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Cesena (4-3-1-2): Fulignati; Esposito, Perticone, Fazzi, Donkor; Schiavone, Vita, Cascione, Laribi; Jallow, Moncini.

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Konate; Mammarella, Castiglia, Vives, Germano, Bifulco; Morra, Reginaldo.