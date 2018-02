Serie B - Dezi stende la Salernitana: il Parma vince 0-1

Nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B il Parma torna alla vittoria vincendo 1-0 in casa della Salernitana. A decidere la sfida dell'Arechi è Dezi che al 33' sfrutta al meglio un assist di Calaiò. I ducali, dunque, vincono e D'Aversa tira un sospiro di sollievo mentre Colantuno è sempre più in bilico. Con questo successo gli emiliani salgono al sesto posto con 41 punti mentre i campani scivolano in diciassettesima posizione con 31 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per la Salernitana con Di Roberto e Sprocati a supporto di Palombi mentre il Parma risponde col 4-3-3 ed il tridente composto da Insigne, Calaiò e Da Cruz.

Buona partenza della Salernitana che dopo dieci minuti si rende pericolosa con Casasola che, su cross di Ricci, gira da ottima posizione ma manda alto. Poco dopo è il turno di Pucino che ci prova direttamente da calcio di punizione ma la sfera si perde a lato. Il copione tattico del match è chiaro sin dalle prime battute con i padroni di casa che fanno la gara mentre gli ospiti aspettano nella propria metà campo. Al 18' si fa nuovamente vedere la Salernitana con Ricci che incrocia col destro ma non trova lo specchio. Poco dopo è il turno di Sprocati che esplode il destro dai venticinque metri ma Frattali non si fa sorprendere. Al 33', però, alla prima occasione passa in vantaggio il Parma: Calaiò mette al centro per Dezi che, da due passi, non può sbagliare, 0-1 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre con un cambio per la Salernitana con Colantuono che inserisce Rosina per Zito ma è il Parma ad andare vicino alla rete con Da Cruz che incrocia col sinistro ma Schiavi salva tutto in scivolata. I padroni di casa si fanno vedere solo con tiri da fuori, come quello di Sprocati al 59' ma il suo destro non sorprende Frattali. Colantuono si gioca anche la carta Bocalon ma è il Parma a sfiorare il raddoppio con Calaiò che entra in area ma col mancino non trova la porta. Al 76' ospiti nuovamente vicinissimo al raddoppio con Frediani che apparecchia per Dezi, il quale colpisce di testa a botta sicura ma manda alto.

Poco più tardi terza chance clamorosa per il Parma sempre con Dezi che, servito da Anastasio, calcia col destro in corsa ma spedisce alto da ottima posizione. Al minuto 82' ospiti ancora pericolosi con un mancino a giro di Scavone che Radunovic devia in corner in tuffo. Nel finale la Salernitana tenta l'assalto, ma il Parma non corre rischi e porta a casa il successo: all'Arechi termina 0-1 per i ducali.