Serie B - Arrighini trascina il Cittadella alla vittoria, battuta la Virtus Entella 1-0

Il Cittadella espugna Chiavari nella 28ma giornata del Campionato di Serie B e rilancia le proprie ambizioni di classifica dopo il pareggio racimolato contro l'Empoli nel turno precedente. Venturato, proprio con l'intento di tornare al successo, preferisce affidarsi allo schieramento tattico di fiducia, ovvero il 4-3-1-2 con Schenetti alle spalle del duo Arrighini - Strizzolo. Dall'altra parte Aglietti opta per il 3-5-2 con il reparto d'attacco formato da Llullaku e La Mantia. Due schieramenti tattici che danno vita ad una partita equilibrata, con il Cittadella a fare gioco e la Virtus Entella a rispondere di rimessa. Un atteggiamento che premia i padroni di casa fino al 42' quando Arrighini sblocca l'incontro. Una rete che cambia completamente il copione del match, infatti i biancocelesti si vedono costretti a tenere in mano il pallino del gioco, ma nel contempo devono mantenere l'equilibrio per non esporsi ai pericolosissimi contropiedi dei veneti. Ne esce così un secondo tempo di sola marca ligure, con gli uomini di Aglietti che sfiorano il pareggio in ben due occasioni: prima Gatto coglie il palo al 65', dopodichè lo imita Crimi sul prosieguo dell'azione. Da qui in poi il Cittadella non soffre più, tranne che nel minuto finale dove Cremonesi sfiora di testa il gol dell'1-1. La partita termina quindi con la vittoria del Cittadella che così sale al 4° posto con 45 punti, mentre i liguri rimangono fermi in quint'ultima posizione con 29 punti.

Il primo tiro in porta è del Cittadella con Schenetti che calcia dalla distanza, ma il tiro del trequartista granata termina contro la traversa per poi spegnersi sul fondo. Due minuti più tardi ci prova Strizzolo da buonissima posizione, ma il tiro dell'attaccante veneto si perde di poco a lato rispetto ai pali della porta difesa da Iacobucci. Alla terza opportunità i veneti passano in vantaggio: Schenetti s'incarica della battuta di un calcio di punizione dalla trequarti ligure, la sua esecuzione viene raccolta in area da Strizzolo che serve il meglio piazzato Arrighini, il quale non deve far altro che depositare la sfera in fondo alla rete. E' il gol che permette agli ospiti di chiudere in vantaggio questa prima frazione di gioco.

Il secondo tempo vede il Cittadella partire subito forte per andare alla ricerca del raddoppio che sfiora al 54' con Schenetti, che riceve da Strizzolo e va alla conclusione, ma il suo tiro viene prontamente deviato in angolo dall'estremo difensore avversario. Al 60' torna a farsi vedere la Virtus Entella con De Luca che crossa al centro per La Mantia, il quale tira in porta, ma la sua conclusione non impensierisce Paleari che blocca. Poco dopo ancora biancocelesti pericolosi: calcio di punizione battuto da Crimi verso Ceccarelli, il quale fa da sponda per De Luca che tenta il colpo in rovesciata, ma il suo gesto tecnico non si rivela efficace, infatti la sfera si perde lontana dai pali della porta avversaria. Al 65' Virtus Entella vicinissima al pareggio: prima Gatto calcia in porta dalla distanza beccando la traversa, dopodichè sulla ribattuta la palla giunge a Crimi, il quale lascia partire una conclusione che s'infrange contro il palo e termina fuori. Al 71' si riaffaccia in attacco il Cittadella con Strizzolo, ma la sua conclusione dalla distanza si perde ben oltre la traversa. Poco dopo veneti ancora pericolosi con Pasa che serve il meglio posizionato Arrighini, il quale va alla conclusione, telefonata per Iacobucci. In pieno recupero la Virtus Entella sfiora il pareggio: cross di De Santis dalla destra per Cremonesi, il quale stacca bene di testa, ma la palla da lui incornata si perde di pochi centimetri oltre il palo sinistro della porta difesa da Paleari. E' l'ultima emozione del match che termina con la vittoria del Cittadella per 1-0.