Crotone - Due sconfitte che riaprono tutto, ora Zenga deve ricompattare i suoi

Un'altra buona prestazione macchiata da errori grossolani in difesa. Questa la sostanza della sconfitta con la SPAL, dove il Crotone ha sentito la pressione di un match che poteva veramente essere uno spartiacque nella corsa salvezza. I pitagorici hanno sentito l'importanza del match, partendo contratti e subendo un gol di Antenucci su un errore di tutta la catena difensiva, con in particolare Capuano distratto nell'occasione. Poi la squadra di Zenga si sveglia e trova il gol, ma, come contro il Benevento, è la retroguardia a condannare i calabresi. Tutti e tre i gol subiti erano infatti ancora una volta evitabili e non basta avere un attacco comunque prolifico per vincere la durissima lotta per mantenere la categoria. Che qualcosa dalla cintola in giù non funzioni a livello mentale è stato evidente nel momento in cui Barberis ha fornito praticamente l'assist per il gol vittoria di Paloschi. Come contro il Benevento, il Crotone può piangere solo se stesso. Il tecnico dovrà trovare qualche contromisura, perchè la compattezza che era tornata con il suo arrivo si è improvvisamente persa e la prossima giornata si va a Torino, dove c'è una squadra ferita e che deve puntare al settimo posto.

Ieri intanto è iniziata sul campo la settimana che porterà il Crotone alla sfida di domenica contro i granata: i rossoblù si sono ritrovati ieri pomeriggio al centro sportivo “Antico Borgo” e, dopo il classico appuntamento in sala video, sono scesi sul terreno di gioco. Il programma ha visto gli squali lavorare, dopo l’attivazione, su possessi palla, tattica, palle inattive e, a chiudere la seduta, una partitella a campo ridotto di 15 minuti. Terapie per Festa, piscina e terapie per Simic, mentre Stoian ha svolto anche una leggera corsetta sul campo. Tumminello prosegue col suo programma di recupero personalizzato. Barberis, Benali e Ricci, a scopo precauzionale, hanno lavorato a parte.

Il centrocampista Rolando Mandragora ha parlato al sito ufficiale del club dopo la sconfitta contro la SPAL: "Purtroppo abbiamo subito un'altra sconfitta, ma ora cerchiamo di non pensarci e di ritrovare al più presto qualche risultato positivo per raggiungere il nostro obiettivo. Non so cos'è mancato, dobbiamo compattarci e restare uniti per uscirne il prima possibile. E' stata una prestazione opaca, non ci siamo riusciti e siamo dispiaciuti ma ci rifaremo quanto prima".