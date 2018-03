Convocazioni Argentina: torna Higuain, fuori Icardi e Dybala

E’ tempo di convocazioni per il Commissario tecnico dell’Argentina Jorge Sampaoli che ha comunicato la lista ufficiale dei giocatori che parteciperanno alle due amichevoli del 23 e 27 marzo contro Italia e Spagna, sfide importati per preparare al meglio il prossimo Mondiale in Russia dove l’Argentina è considerata una delle favorite alla vittoria finale.

La prima novità è il ritorno in Nazionale di Gonzalo Higuain. Il bomber della Juventus, ancora fuori per il guaio alla caviglia rimediato nel derby con il Torino, era stato infatti escluso lo scorso ottobre suscitando non poche polemiche viste anche le prestazioni non esaltanti di Benedetto e Mauro Icardi.

Proprio quest’ultimo è uno degli esclusi eccellenti delle convocazioni insieme a Paulo Dybala e Alejandro Gomez. Ma l’allenatore dell’Argentina spiega il motivo che ha portato alla non convocazione dei tre attaccanti: “Ho già in mente l’80% dei giocatori che andranno al Mondiale. Icardi, Dybala e Gomez non sono stati chiamati perché in questo periodo non stanno attraversando un momento di forma nei loro club e li conosciamo già bene, ora c’è bisogno di vedere gli altri per dare loro la possibilità di giocarsi le chance di conquistarsi un posto per Russia 2018. Aggiungere nuovi giocatori negli ultimi mesi è sempre un rischio ma queste amichevoli sono importanti per testare diverse soluzioni che potremmo poi adottare a giugno in Russia dove, sono sicuro, faremo molto bene e ce la giocheremo fino alla fine”.

Per quanto riguarda gli altri “italiani”, sono stati chiamati il difensore e il centrocampista della Roma Federico Fazio e Diego Perotti e il centrocampista del Milan Lucas Biglia. Non convocato invece il difensore della Fiorentina Pezzella.

Ecco la lista dei 22 convocati dal tecnico Sampaoli per le due amichevoli di fine marzo:

Portieri: Romero, Guzmán, Caballero

Difensori: Rojo, Funes Mori, Fazio, Otamendi, Mercado, Acuña, Salvio, Tagliafico

Centrocampisti: Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega, Di María

Attaccanti: Higuaín, Messi, Aguero, Perotti