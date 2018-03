Serie B: le big vogliono tornare al successo, nelle zone basse spicca Ascoli-Salernitana

Archiviato l’interessante turno settimanale, vuole tornare a vincere la capolista Empoli, che dopo due pari consecutivi proverà a conquistare i tre punti contro un Foggia in formissima. I pugliesi, al centro di uno straordinario momento, punteranno al risultato anche contro i toscani, trascinati da un Kragl confermatosi vero e proprio craque di questo girone di ritorno. Discorso analogo per il Frosinone, che al Benito Stirpe dovrà necessariamente vincere contro un Novara non insuperabile. I ciociari di Longo partono favoriti, guai a sottovalutare però una squadra spesso pungente e pericolosa. Incrocio sportivo dall’alto contenuto di rischio, al contrario, per il Palermo, che in casa di un Parma claudicante vorrà mantenere vive le proprie chances-promozione. I rosanero, se dovessero giocare al massimo, non avranno problemi. I ducali venderanno cara la pelle.

Nel calderone-playoff, vuole continuare a fare bene il lanciatissimo Cittadella, che dopo i successi lontano da casa proverà a fare punti anche entro le mura amiche. I veneti incontreranno però un Pescara ferito, altalenante sotto la gestione Zeman e costretto a vincere per avere ancora qualche possibilità di rientrare nelle posizioni che contano. In assoluto una delle formazioni più in palla, punta al poker di successi il Bari di Fabio Grosso, che in casa di un ritrovato Avellino cercherà di confermarsi e di mettere nel mirino le posizioni nobili della classifica. Trasferta davvero interessante anche per il Venezia, contro un Carpi sempre ostico da affrontare. I lagunari vogliono continuare a fare punti per confermarsi nell'élite della serie cadetta.

Scendendo in basso, novanta minuti casalinghi per la Ternana, contro una Cremonese non in salute ma comunque forte e sempre pronta al tiro da tre punti. Gli umbri non possono fallire la sfida. Vero e proprio scontro-salvezza, poi, tra Ascoli e Salernitana, formazioni al centro di momenti leggermente diversi: i campani sono sprofondati in basso, i bianconeri danno segni di ripresa. Difficile, dunque, dire chi la spunterà. Match casalingo, invece, per la Pro Vercelli, contro un Perugia tutt'altro che agevole. Novanta minuti particolarmente complicati, infine, per il Cesena: in casa dello Spezia è davvero complesso fare punti. I ragazzi di Castori cercheranno l'impresa.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

03.03. 15:00 Ascoli Salernitana

03.03. 15:00 Brescia Entella - rinviata

03.03. 15:00 Cittadella Pescara

03.03. 15:00 Frosinone Novara

03.03. 15:00 Parma Palermo

03.03. 15:00 Pro Vercelli Perugia

03.03. 15:00 Spezia Cesena

03.03. 15:00 Ternana Cremonese

04.03. 15:00 Avellino Bari

04.03. 17:30 Carpi Venezia