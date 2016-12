Atalanta, Gasperini: "Vincere per essere ancor più orgogliosi del cammino fatto"

"Se dovesse arrivare la vittoria domani potremo essere ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto, sarebbe un Natale imprevisto vista la classifica, nei numeri, nei record: abbiamo una grossa opportunità, ma non sarà facile anche perché abbiamo avuto poco tempo per preparare questo incontro, sia noi che loro".

Parla così Gian Piero Gasperini alla vigilia del primo dei due anticipi della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dell'Atalanta ha presentato i temi del match di domani che vedrà i bergamaschi ospitare l'Empoli all'Atleti Azzurri d'Italia. Occasione per dare continuità al pareggio di San Siro di sabato pomeriggio, e per chiudere nel migliore dei modi una seconda metà di 2016 entusiasmante.

"Ci teniamo a vincere per completare un periodo fantastico e poi andiamo in vacanza, anche se per poco: da 6° in classifica sarebbe davvero fantastico. Dovremo stare attenti, l’Empoli è una squadra insidiosa nelle ripartenze, hanno giocatori di qualità in attacco che possono complicarci la partita. Troveremo una squadra più chiusa e più insidiosa a ripartire, con giocatori bravi a sfruttare gli spazi".

Dopo la recente delusione interna rimediata contro l'Udinese, il tecnico della Dea ha continuato parlando del tema tattico della partita che potrebbe attendere domani sera i bergamaschi: "Ci farei la firma a giocare come contro l’Udinese, il film potrebbe essere lo stesso sperando con esito diverso: dovremo avere equilibrio nel modo di attaccare".

Nonostante il pareggio di Milano ed i buoni risultati di questo periodo, Gasperini chiede alcune migliorie ai suoi: "Dobbiamo migliorare la qualità tecnica, non siamo stati bravi un po’ per colpa nostra e per merito del Milan, a rilanciare il gioco, sbagliando passaggi e possibilità di rilancio nella ripresa, è un aspetto da migliorare per giocare a livelli più alti. L’obiettivo è domani sera, vediamo dopo l’Empoli a che punto siamo: c’è la possibilità di migliorare ulteriormente questa classifica e portare il girone d’andata oltre il top per l’Atalanta, ci sono due partite per farlo. La sosta in questo momento va molto bene, l’unica settimana intera di stop a noi va bene".