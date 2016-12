Google Plus

Serie A - Le formazioni ufficiali di Atalanta - Empoli

Manca meno di mezz'ora all'inizio della diciottesima giornata della Serie A 2016/2017 e ad aprirla saranno Atalanta ed Empoli, impegnate nell'anticipo di questo turno infrasettimanale all'Atleti Azzurri d'Italia. L'allenatore dell'Empoli, Martusciello, dopo la vittoria contro il Cagliari, conferma la coppia d'attacco composta da Mchelidze e Marilungo. Sarà invece in tribuna Saponara che non ha recuperato dall'attacco febbrile delle scorse ore. Gasperini invece tiene a riposo Franck Kessie, lanciando in cabina di regia Freuler. Davanti confermatissimi Kurtic, Petagna ed il Papu Gomez.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Masiello, Zukanovic; Conti, Gagliardini, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All.: Gasperini

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Cosic, Bellusci, Costa, Dimarco; Tello, Diousse, Buchel; Croce; Mchelidze, Marilungo. All.: Martusciello