Atalanta: Pinilla ai saluti, c'è il Veracruz

Maurizio Pinilla potrebbe presto accasarsi in Messico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante cileno firmerà a giorni con il Veracruz, collettivo militante nella massima lega messicana. Separato in casa ormai da mesi, l'ex Cagliari non ha mai convinto Gasperini, che gli ha da subito preferito il più giovane Petagna. Un vero e proprio cambio di rotta, dunque, per il cileno, che proverà a risollevare le sorti di un club penultimo nel proprio campionato e dunque ben felice di accogliere un calciatore di spessore, forse poco capito nel nostro campionato.

Nonostante le altalenanti prestazioni, infatti, Pinilla ha sempre impressionato, trascinando le squadre in cui ha militato a suon di gol realizzati spesso in rovesciata, divenuto ormai il suo marchio di fabbrica. Con l'Atalanta, però, l'amore non è mai sbocciato, nonostante le trentotto partite impreziosite da 12 gol. Troppo poco, comunque, per convincere Gasperini. Ora il cileno, autore dell'invidiabile score di 104 reti in 274 gare, cercherà di stupire in Messico, campionato inferiore rispetto alla Serie A ma che potrebbe regalare all'attaccante un finale di carriera soddisfacente e ricco di gol.