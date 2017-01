Atalanta, Gagliardini vede l'Inter e Kessié vola in Africa: rebus mediana per Gasperini

Photo by "CalcioMercato.com"

Ennesimo banco di prova per Giampiero Gasperini e la sua soprendente Atalanta. L'ex tecnico del Genoa, infatti, è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda il fulcro della mediana. Saranno molto pesanti le assenze di Gagliardini e Kessié, ma una vecchia volpe come Gasperini saprà come rimpiazzare questi due gioiellini.

Come ben sappiamo, Gagliardini è prossimo a sposare il progetto tattico dell'Inter, ed è per questo motivo che è in dubbio la sua presenza da titolare dal 1' minuto al rientro dopo la sosta. Troppi pensieri per la testa, l'emozione di giocare per una grande squadra, oltre alla paura di farsi male e precludere - o quantomeno condizionare - l'eventuale trasferimento. Tutti ingredienti che fanno pensare a una sua immediata cessione già durante questa sessione di mercato.

Discorso per certi versi simile per quanto riguarda Kessié. L'ivoriano classe '96 rientrerà agli inizi di febbraio perché impegnato con la sua Costa d'Avorio in Coppa d'Africa. Ciò non toglie che sia oggetto del desiderio di numerosi club italiani ed europei, e non è da escludere una sua cessione a gennaio. Il sogno dell'Atalanta è quello di trattenerlo insieme agli altri, ma tutto ciò rimane solamente un sogno. Bergamo funge da sempre come trampolino di lancio per numerosi ragazzi, ma difficilmente vengono trattenuti per questioni economiche.

Tralasciando la parte riguardante il mercato, Gasperini deve trovare una soluzione in vista del match contro il Chievo e, soprattutto, per il futuro. A Verona il centrocampo sarà composto da Freuler e Kurtic, con il terzo interprete, Gagliardini, in forte dubbio per le motivazioni di cui sopra. Pronto, nel caso, Grassi, anche se anche per l'ex Napoli le sirene di un imminente trasferimento potrebbero condizionare la sua presenza.

Altre soluzioni? Il mercato è aperto e le occasioni non mancano. Hiljemark è molto vicino, restano da definire alcuni dettagli legati su chi sbarcherà in Sicilia tra Carmona e Dramé. Con l'arrivo dello svedese, Gasperini avrà a disposizione un buonissimo centrocampista in grado di non far sentire la mancanza di Gagliardini.