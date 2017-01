Atalanta, Gasperini: "Prestazione straordinaria dei miei ragazzi"

Gasperini si gode la vittoria dei suoi (1-4 al Chievo)

Bellissima da vedere, e terribilmente spietata. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, assoluta rivelazione di questa prima metà di stagione, continua a mietere vittime. L'ultima è stata il Chievo di Maran, sconfitto, surclassato per 4-1 a domicilio. Il "Papu" Gomez ha aperto le danze con una doppietta spianando la strada alla Dea, Conti e Freuler hanno messo i punti esclamativi ad una prestazione, dell'intera squadra, maiuscola. Una sola leggerezza difensiva, in 90' minuti, é costata il gol del sempreverde Pellissier, che però non ha scalfito minimamente ciò che di buono gli uomini di Gasperini hanno sciorinato sul terreno di gioco.

In sala stampa mister Gasperini è sensibilmente soddisfatto, si gode a 360° gradi la sua squadra: "Oggi sono molto soddisfatto. Contro il Chievo terminavamo il girone d'andata e ci tenevo molto a chiuderlo nel migliore dei modi. Direi che i miei ragazzi hanno interpretato al meglio il match, approcciandolo nel modo giusto. Che dire, una grande prestazione di tutto il gruppo".

Il Gasp si esprime sui sostituti scesi in campo al posto dei gioielli Kessiè e Gagliardini: "Fortunatamente ho a disposizione un gruppo eccezionale, e chi è sceso in campo ha interpretato bene la partita".

Su eventuali nuove cessioni: "Non dovevamo cedere nessuno, questa era la nostra intenzione. Poi è giunta l'offerta irrinunciabile dell'Inter per Gagliardini, ed era praticamente impossibile dire no. Attendiamo i prossimi giorni per capire meglio ciò che accade".

In chiusura, un giudizio sulla prestazione del suo centravanti, Petagna: "Oggi ha giocato veramente bene. È troppo importante nell'economia del nostro gioco. Fino ad ora non ha segnato tanto, ma deve restare tranquillo, i gol arriveranno, ne farà tanti nel girone di ritorno".