Esame duro in Coppa Italia per l'Atalanta delle meraviglie

L'esultanza dell'Atalanta dopo un gol realizzato al Chievo

Sesto posto in campionato, in piena zona europa. La straordinaria stagione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue senza soste, al Bentegodi di Verona, appena due giorni fa, è arrivata l'undicesima vittoria in campionato in 19 partite, vittoria netta e schiacciante contro un avversario, il Chievo di Maran, da sempre squadra tosta, arcigna, un osso duro per tutti. Un risultato mai in discussione, e la nota ancora più lieta per il Gasp giunge dalle ottime prestazioni dei rincalzi, ovvero dal duo Grassi-Freuler assoluti protagonisti di giornata, i quali non hanno per nulla fatto rimpiangere Kessiè (partito per la Coppa d'Africa, e l'ormai ex Gagliardini).

Manco il tempo di godersi il rotondo successo esterno, che per la Dea è nuovamente tempo di vigilia. Il fitto calendario incalza, e l'Atalanta è chiamata ad onorare l'impegno di Coppa Italia che la vedrà protagonista domani sera allo Juventus Stadium contro la Juventus di Allegri per gli ottavi di finale della competizione nazionale. Un impegno duro (gara secca, da dentro o fuori), contro i campioni d'Italia, che già in campionato, sul terreno di gioco dello Stadium, sconfissero l'Atalanta con un netto e perentorio 3-1. Nessun calo di concentrazione, tantomeno massiccio turnover, ed i bergamaschi si presenteranno al cospetto della Juve parecchio simili alle loro ultime effervescenti esibizioni in Serie A.

Infatti, rispetto all'undici sceso in campo domenica pomeriggio contro i clivensi, mister Gasperini sembra intenzionato a sostituire soltanto qualche pedina, sarà tutto sommato un turnover ridotto. Confermato il modulo di gioco, il camaleontico 3-4-2-1. In porta quasi sicuro l'avvicendamento tra Berisha e Sportiello col secondo che dunque partirà titolare. Tutto immutato nel blocco difensivo, con Masiello, Toloi e Zukanovic confermatissimi; a centrocampo Dramè dovrebbe rilevare Spinazzola, mentre Conti, padrone dell'out destro, partirà ancora una volta dal 1' minuto; mediana confermata con Freuler e Grassi, mentre in attacco ci potrebbe essere più di un cambio. Col "Papu" Gomez acciaccato, ed a rischio anche per la prossima sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio, l'unico riconfermato dovrebbe essere Kurtic, a cui verrà affiancato uno tra D'Alessandro e Pesic. Per il ruolo di centravanti boa salgono le quotazioni di Alberto Paloschi, che potrebbe rivedere finalmente il campo per far rifiatare l'ormai titolare fisso Andrea Petagna.