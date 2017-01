Serie A: l'Atalanta si conferma attivissima sul mercato

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, impreziosita comunque da un'ottima prestazione e dall'ennesimo talentino lanciato da Gasperini, il classe '99 Latte Lath, è di nuovo tempo di allenamenti intensivi per l'Atalanta, che domenica proverà a fare bottino all'Oimpico e contro una Lazio in forma e molto temibile. Oltre al campo, comunque, la società nerazzurra continua a confermarsi attivissima sul mercato, sondando più piste alla ricerca dell'offerta di turno.

Con la cessione di Gagliardini all'Inter, il primo ruolo del campo da rinforzare è quello nella zona centrale, con l'Atalanta decisa comunque a puntellare la rosa senza spendere troppo. Primo nome sulla lista degli Orobici, è quello di Oscar Hiljemark, in rotta di collisione con il Palermo. Lo svedese, che tanto bene ha fatto durante la sua esperienza in rosanero, avrebbe voglia di cambiare area, giocandosi le proprie carte in un club tranquillo e senza pressioni. Centrocampista centrale di ruolo, Hilijemark non partirebbe titolare, ma potrebbe mettere seriamente in discussione Grassi, promesso sposo comunque all'Empoli.

In porta, invece, è in dirittura d'arrivo l'affare-Gollini, che porterebbe in nerazzurro l'ex portiere dell'Hellas Verona, attualmente in forza all'Aston Villa. Ancora giovanissimo, il classe '95 potrà così migliorare ancora, affiancando il più rodato Berisha per la difesa della porta atalantina. Sempre in ottica futura, la società di Percassi vorrebbe opzionare il talentino scuola Roma Marchizza, per cui i giallorossi hanno già detto di no a ben tre milioni, proposti alla Lupa dalla Sampdoria. Nei prossimi giorni ci saranno un incontro, anche se difficilmente i giallorossi lasceranno partire il ragazzo. Contatti, infine, per Haris Seferovic, pronto a diventare un nuovo acquisto dell'Atalanta in caso di cessione di Alberto Paloschi, prossimo al ritorno al Chievo Verona.