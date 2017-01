Atalanta, senti Gasp: "Siamo pronti. Già all'andata avevamo fatto vedere dei valori"

Gian Piero Gasperini durante una delle sue conferenze stampa. | atalanta.it

Nuova partita, nuovi stimoli per l'Atalanta. Continua il sogno alla ricerca dell'Europa League per i nerazzurri, ai quali la sola permanenza in Serie A sta stretta visto il rendimento delle prime 19 giornate. Non si può soltanto sperare, però, e allora bisogna andare in campo e tornare a vincere in campionato.

Contro la Lazio, alla prima giornata, a dire il vero i lombardi persero per 4-2; una delle note stonate di un avvio sbagliato della Dea enfatizzava il bel gioco di Inzaghi. Da allora però c'è stata una crescita esponenziale e gli uomini di Gasperini hanno fatto male a molte squadre. Proprio dal match di un girone fa, nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore bergamasco ha cominciato la sua breve serie di dichiarazioni odierne: "Mi aspetto una partita diversa da quella dell'andata. Innanzitutto perché noi da allora siamo cambiati e cresciuti. In quell'occasione abbiamo pagato la prima mezzora e qualche errore, ma già il nostro secondo tempo aveva lasciato intravedere che c'erano dei valori".

Bisogna guardare la classifica e diventa impossibile pensare che una squadra al 6° posto si rifiuti di pensare di essere vicina all'impresa che vorrebbe dire semplicemente mantenere quanto fatto. Il mister vola sempre basso: "Ora è prematuro fare altri discorsi, viviamo alla giornata e pensiamo a una gara per volta. Di certo andiamo a Roma per affrontare la Lazio al meglio delle nostre possibilità, con fiducia e speranza di dare continuità e cominciare bene il girone di ritorno".

Si chiude con l'atteggiamento da tenere idealmente e, più in generale, su quella che sarà la gara di domani. Si potrebbe dire che i biancocelesti hanno confermato ciò che hanno compiuto all'andata: "La Lazio è una buonissima squadra, con valori importanti, e l'ha dimostrato per tutto il girone d'andata. Quindi siamo consapevoli che ci aspetta una partita molto difficile, ma sappiamo anche che questa gara ci può dare la dimensione della nostra classifica: con un risultato importante all'Olimpico potremmo guardare la classifica con prospettive diverse".