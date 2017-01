Atalanta, Gollini: "Siamo determinati e carichi". E Cristante...

Pierluigi Gollini. | Fonte immagine: Atalanta.it

Bergamo, città in fermento calcistico. L'entusiasmo per l'Atalanta e le sue imprese in campionato si diffonde a macchia d'olio per tutto l'ambiente, dai tifosi ai giocatori. E' in questo clima di festa che Pierluigi Gollini, estremo difensore arrivato a Gennaio dall'Aston Villa in prestito biennale con diritto di riscatto, ha presenziato ad un evento all'Atalanta Store, come d'abitudine, parlando a margine del momento, suo e della squadra.

"Fa sempre grande piacere ricevere affetto, anche se sono appena arrivato, è sempre un grande motivo d'orgoglio", ha affermato l'ex Hellas Verona, che poi è ritornato sulla gara di domenica (vittoria 1-0 contro la Sampdoria) e sull'atmosfera all'Atleti Azzurri d'Italia: "Quando siamo entrati in campo la coreografia era magnifica, c'era una grande atmosfera ed è stato bellissimo".

Il prossimo obiettivo si chiama invece Torino, in trasferta e all'ora di pranzo: "Tutte le partite sono difficili, il Torino è vicino a noi in classifica quindi sarà importante fare risultato. Siamo determinati e carichi, sarà una partita difficile ma daremo il meglio per tornare con un bel risultato".

MERCATO - Oltre a Gollini, l'Atalanta è ormai prossima a chiudere un altro colpo in entrata, un altro classe 1995: Bryan Cristante. Il centrocampista dovrebbe arrivare a Bergamo in queste ore per le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a fine stagione, con possibilità di diritto di riscatto. Il cartellino dell'italiano appartiene ancora al Benfica, che lo prelevò dal Milan, ma fino a domenica scorsa ha vestito la maglia del Pescara, con prestazioni alterne. In uscita invece Suagher, passato in prestito al Bari.