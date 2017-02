Partita Atalanta - Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2017 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Buona domenica a tutti amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Atalanta-Cagliari, match valido per il 24esimo turno del campionato di Serie A TIM 2016-2017. Arbitro di oggi il signor Gavillucci, che darà il via alla gara alle ore 15:00.

QUI ATALANTA

L'Atalanta di Gasperini arriva dal pareggio di Torino per 1 a 1, arrivato al termine di una gara obiettivamente dominata dagli orobici, imprecisi sotto porta e salvati dal quinto gol stagionale di Andrea Petagna. Obiettivo per i padroni di casa quindi tornare a vincere, subito una buona opportunità per farlo davanti al proprio pubblico.

Kessiè, pronto a riprendersi il centrocampo (Tuttosport)

Torna dopo una lunga assenza Kessié fra i nerazzurri. Il centrocampista è appena tornato da una deludente Coppa d'Africa e con tutta probabilità sarà gettato nella mischia dal primo minuto da Gasperini. L'ivoriano è pronto a riprendersi il centrocampo.

Pochi i dubbi per l'allenatore dell'Atalanta: in porta Berisha, nonostante Gollini scalpiti per un posto negli undici, in difesa Zukanovic e Masiello si giocano il posto a fianco di Caldara e Toloi, con l'italiano leggermente avvantaggiato. A trequarti campo come detto riecco Kessiè, alle spalle di Gomez e Petagna mentre a centrocampo dovrebbero esserci Conti, Freuler, Kurtic e Spinazzola.

QUI CAGLIARI

Il Cagliari di Rastelli arriva dal deludente pareggio casalingo contro il Bologna, arrivato al termine di una gara giocata in maniera quasi perfetta. Salvezza vicina per i sardi, l'obiettivo è ora evitare di cadere nel dimenticatoio in questo finale di stagione, per questo serve tornare a vincere.

Marco Sau, alla ricerca di riscatto

Per farlo, oltre alle reti del solito Borriello, potrebbero servire le reti di Marco Sau, intervistato in settimana e voglioso di tornare a convincere i tifosi rossoblù. Una vittoria proietterebbe i sardi a 30 punti, sempre tanti dalle zone nobili della classifica ma in piena corsa per un posto fra le prime dieci.

Rastelli deve fare a meno del neoarrivato Ibarbo, in cerca della giusta condizione fisica, ma anche di Farias e Padoin, ancora ai box dopo gli infortuni subiti nelle scorse settimane. Squalificato Joao Pedro, torna però Barella, pronto a riprendersi il Cagliari dopo il turno di squalifica.

Pochi dubbi anche per Rastelli, Rafael in porta, difesa composta da Pisacane, Bruno Alves, Ceppitelli e Capuano, confermato dal tecnico rossoblu in conferenza stampa. Tachtsidis in mediana, linea a quattro alle spalle di Borriello composta da Isla, Di Gennaro, Barella e Sau.

Nicolò Barella, al rientro dalla squalifica

ALL'ANDATA

Poco da fare per i padroni di casa odierni all'andata. I sardi si imposero al Sant'Elia con un netto 3 a 0, con doppietta di Borriello e rete di Marco Sau. Era però un'altra Atalanta, e battere il Cagliari al Sant'Elia, quest'anno, è stato difficile quasi per tutti.