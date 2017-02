Atalanta, Gasperini recupera Dramè per la sfida con il Crotone, www.corrieredellosport.it

Sabato alle 18 all’Atleti Azzurri d’Italia arriva il Crotone e per l’Atalanta è un’occasione per alimentare i sogni europei con altri 3 punti. Nel pomeriggio di ieri la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Gasperini con una seduta tecnica e tattica, per poi concludere l’allenamento con una partitella. Il tecnico farà le sue scelte di formazione dopo la rifinitura di venerdì, ma può contare su un ottimo stato di forma di tutti i suoi elementi, eccezion fatta per Konko, che prosegue il suo lavoro differenziato, e Migliaccio, infortunatosi settimana scorsa ed in attesa di rientrare in gruppo; terapie anche per il giovane Melegoni, alle prese con un problema al flessore. È pienamente recuperato invece Boukary Dramè, che ha ricominciato ad allenarsi con i compagni dopo quasi due mesi per un infortunio al ginocchio. Oggi sessione a porte aperte per poi ultimare lo schieramento lontano dalle telecamere venerdì.

Abbondanza dunque per Gasperini che ha solo l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa: l’Atalanta non concede goal in casa dal 20 dicembre – nella vittoria 2-1 sull’Empoli – e nel 2017 ne ha subiti 4 in 6 partite – hanno fatto meglio solo Juventus, Inter e Roma. A centrocampo due alternative per ruolo, Conti e Hateboer sulla destra, Kessiè, Freuler, Grassi e Cristante – a segno a Palermo per la prima volta in stagione – al centro e Spinazzola ed il rientrante Dramè sulla fascia sinistra. Anche l’attacco funziona benissimo e non verrà modificato l’assetto, con Kurtic ed il Papu Gomez – che oggi compie 29 anni – a sostegno di Andrea Petagna – autore di 2 goal e 2 assist nel nuovo anno.

L’ultimo arrivato nel mercato di gennaio, Anthony Mounier, sarà presente questa sera all’Atalanta Store di Bergamo per un incontro con i tifosi a caccia di autografi e fotografie e sarà un’occasione per capire dalle sue parole come sta affrontando l’ingresso nei nuovi schemi di Gasperini ed a che punto è il suo inserimento in squadra.