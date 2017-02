Atalanta - Crotone in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (18.00)

Aggiorna il contenuto

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Atalanta-Crotone, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Dopo una buona fetta di stagione, che ha regalato sorprese impreviste al via, i ragazzi di Gasperini continuano ad essere in piena corsa per un posto in Europa, bellissimo traguardo che promuoverebbe appieno il lavoro della società bergamasca, che proprio in questa stagione ha impressionato per i tanti giovani lanciati in maniera positiva. Escludendo i noti Gagliardini e Caldara, la Dea ha infatti esaltato le doti di Kessié e Petagna, senza dimenticare Spinazzola o il non più giovane Alejandro Gomez, alla sua miglior stagione in Serie A.

Più pericolante, invece, la situazione del Crotone, profondamente impelagato nelle zone basse di classifica e molto probabilmente retrocesso a fine stagione. Salvo clamorosi miracoli, infatti, i calabresi abbandoneranno la massima lega italiana di calcio dopo un solo anno di permanenza, a causa di una rosa inadatta e poco rinforzata sia in estate che nell’ultima sessione di mercato. Nonostante qualche colpo rivelatosi vincente, infatti, gli Squali hanno affrontato le venti di A con una rosa inadatta, manchevole in più ruoli e tenuta a galla solo da una ferrea determinazione che anche nella scorsa annata di B ha spinto i rossoblu a conquistare un’imprevista promozione.

Azione di gioco tra Crotone ed Atalanta | Source: corrieredellosport.it

Velocemente lanciati verso un’altra vittoria, sempre consultando le ultime di formazione, l’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-1-2, modulo cucito addosso da Gasperini e che tanto esalta le qualità dei singoli atleti. Davanti a Berisha, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Masiello, Caldara e Toloi, con quest’ultimo in ballottaggio con Zukanovic. Nella zona centrale del campo, largo a Kessié, mentre potrebbe osservare un turno di riposo Freuler, con Cristante pronto a dire la sua. Maglia da titolare, sulle fasce, per Conti e Spinazzola, mentre sarà Kurtic il trequartista incaricato di unire centrocampo ed attacco, completato dal Papu Gomez e da Petagna.

Iniziale 5-4-1, pronto a diventare comunque 3-5-1-1, per il Crotone, che piazza il terzetto Ceccherini-Ferrari-Dussenne a protezione di Cordaz. Sulle fasce, Rosi e Mesbah, pronti a servire la prima punta Diego Falcinelli. A centrocampo confermata la presenza di Barberis e Tonev, in ballottaggio con Acosty e Capezzi. Certi del posto, invece, Stoian e del centrocampista Crisetig. Non è da escludere, comunque, l’adozione del 4-4-2 da parte di Nicola, che prevedrebbe la titolarità di Trotta al posto di Dussenne, con i soli Ceccherini e Ferrari in difesa e l’arretramento di Rosi e Mesbah nel ruolo di terzini. Nella zona centrale del campo non cambierebbe nulla rispetto all’undici tipo, con Stoian e Tonev sulle fasce, ai lati di Crisetig e Barberis.

"E' un'occasione molto importante per noi - ha dichiarato Gasperini in conferenza stampa - Sarà difficile penetrare tra le maglie della difesa ospite, non dobbiamo commettere l'errore di voler strafare e sbloccare il risultato dopo pochi minuti. Sfruttiamo il fattore campo, vero punto di forza della mia squadra fino a questo momento della stagione. L'aiuto dei tifosi, che ci sono sempre stati vicino, è decisivo". Parlando della classifica, il Gasp non si sbilancia: "Guardiamola a fine campionato la classifica, ora non è così importante. Stiamo raccogliendo quanto di buono facciamo durante la settimana. Duro lavoro e sacrifici pagano sempre. Lo ribadisco ogni giorno ai ragazzi, non carichiamoci di eccessive responsabilità, giochiamo al meglio ed i risultati arriveranno perchè siamo un ottimo collettivo".

Più cauto, invece, Nicola, che parla di una maturazione dei suoi rispetto alla gara di andata: ""Andremo a giocare contro un avversario duro, tra i più in palla dell'intera Serie A in questo momento. Stanno facendo un campionato sopra le righe, sono la sorpresa del torneo, e sarà difficile contenerli. Giocano in velocità, da grande squadra. Gasperini sta facendo un sublime lavoro. Posso dire che noi non ripeteremo la partita d'andata in cui con il nostro possesso palla sembravamo in controllo della partita ed invece tre repentine ripartenze loro ci hanno affossato, vincendo poi senza particolari problemi allo Scida".

Essendo il Crotone alla prima esperienza nella massima serie italiana di calcio, Atalanta e Crotone si sono incrociate solo una volta, in serie A, e cioè nel girone di andata. Gli Orobici, in ripresa, sconfissero i rossoblu per 1-3, marcando il tabellino grazie alle reti di Petagna, Kurtic e Gomez. Inutile, per gli Squali, la rete di Simy all’86’. In Lega B, invece, le sfide nelle ultime stagioni sono ben quattro, con due vittorie atalantine ed una crotonese. L’ultimo successo dei calabresi, databile 2005, non impedì ai nerazzurri di tornare in Serie A, mentre il Crotone non raggiunse i playoffs.