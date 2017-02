Serie A, Atalanta - Crotone: le formazioni ufficiali

twitter.com

Tra poco meno di un'ora scenderanno in campo Atlalanta e Crotone, partita valida per la 25^ giornata di Serie A Tim 2016/2017. Gli uomini di Gasperini quest'oggi cercheranno punti pesanti per coltivare il sogno Europa League, dall'altra la squadra di Nicola vorrà giocarsi le ultime speranze di permanenza in Serie A. Ma andiamo a vedere le formazioni ufficiali:

Atalanta: Berisha; Toloi, Masiello, Caldara; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Petagna, Gomez.

Crotone: Cordaz; Claiton, Crisetig, Falcinelli, Stoian, Ferrari, Ceccherini, Barberis, Rosi, Acosty, Sampirisi.