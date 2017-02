L'Atalanta vola verso Napoli: Gasperini convoca Conti

Al San Paolo a testa alta, con le spalle libere e la volontà di provare a portare a casa l'ennesimo risultato utile di questa esaltante stagione. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini salpa alla volta della Campania, dove domani pomeriggio ad attenderla c'è il Napoli di Sarri, voglioso di spegnere sul nascere le velleità di rimonta Champions dei bergamaschi. Dopo l'allenamento odierno e la classica conferenza stampa della vigilia del tecnico ex Genoa, inizierà ufficialmente la missione in terra partenopea.

Gasperini, come confermato in conferenza stampa, dovrà sciogliere un paio di dubbi di formazione, soprattutto quello che riguarda la presenza di Conti, oggetto del desiderio proprio del Napoli, tra le altre. Se il laterale azzurro, reduce dallo stage con la Nazionale Italiana di Ventura, dovesse farcela, agirà sulla destra come suo solito, con Spinazzola dalla parte opposta. Kessie e Freuler confermati alle spalle di Kurtic, che dovrebbe fare da tramite tra il reparto di mediana e di attacco: staremo a vedere se prenderà in consegna a uomo il play basso del terzetto di centrocampo partenopeo. Gomez, con Petagna, davanti, mentre Toloi si gioca un posto da titolare in difesa con Zukanovic accanto a Caldara e Masiello. Berisha in porta.

Probabile undici Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi (Zukanovic), Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.

Alla vigilia dell'incontro, oltre al tecnico della squadra orobica ha parlato anche il difensore-centrocampista brasiliano Toloi, che ha così commentato con una battuta la domanda rivoltagli su chi toglierebbe al Napoli domani sera: "Mertens, con Insigne e Hamsik, è uno dei giocatori che toglierei volentieri agli azzurri. Troviamo avversari veloci e organizzati, vietato portarli davanti alla nostra porta. Il Napoli è più forte e parte favorito".

I convocati per la trasferta di Napoli.

Portieri - Gollini, Berisha, Rossi.

Difensori - Bastoni, Caldara, Conti, Dramè, Hateboer, Konko, Masiello.

Centrocampisti - Grassi, Cristante, D'Alessandro, Freuler, Kessiè, Kurtic, Migliaccio, Spinazzola, Toloi, Zukanovic.

Attaccanti - Gomez, Mounier, Paloschi, Petagna.