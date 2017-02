Atalanta, Papu Gomez: "Crediamo all'Europa". Petagna: "Punto alla Nazionale"

Andrea Petagna e Papu Gomez, itasportpress.it

L'Atalanta di Gasperini ha lanciato un messaggio molto chiaro a tutto il campionato con la grande vittoria al San Paolo in inferiorità numerica. Per l'Europa ci sono anche i nerazzurri, a meno tre da quel terzo posto che se in qualche modo venisse raggiunto trasformerebbe questa stagione in un'incredibile impresa sportiva, una delle più clamorose degli ultimi anni in Serie A. Fra i protagonisti di questa Atalanta ci sono anche Papu Gomez e Andrea Petagna.

Il gigante e il piccoletto, due che si trovano alla grande in campo e che anche al di fuori hanno sviluppato un rapporto davvero speciale, fatto anche di punzecchiature e scherzi social. Il Papu, però, è serissimo quando parla di Atalanta: "Sappiamo che l'Europa è difficile, ma il calendario potrebbe anche darci una mano. Noi pensiamo partita per partita, senza porre limiti. La Nazionale? Una norma me lo impedisce, ho giocato con l'Under20 quando ancora non avevo la nazionalità italiana ma io ci spero sempre. Fascia di capitano? Una volta ho stampato la foto di mio figlio su una fascia e mia moglie ha detto 'posso fare meglio di così'. Da lì ogni volta abbiamo studiato nuove idee, oggi sono un successo e ne parlano anche in Argentina. Petagna si lamenta degli assist? Prometto che gliene farò di più da qui a fine campionato."

Anche Petagna è tornato sulla vittoria contro il Napoli e sull'accoglienza che i tifosi dell'Atalanta hanno riservato alla squadra al momento del rientro in aeroporto. L'attaccante, poi, parla anche di un obiettivo personale: "Quando siamo rientrati a Bergamo è stato emozionante, ho ancora i brividi... speriamo di vivere altri momenti del genere. Europa? Io e Gomez abbiamo già promesso di farci entrambi biondi. Nazionale? E' l'obiettivo di ogni ragazzo, credo sarà una conseguenza se farò un buon Europeo con l'Under 21." Sogni e ambizioni in comune con l'amico e compagno di squadra Papu. L'Atalanta conta sul loro feeling fino al termine del campionato per regalarsi un sogno dal sapore decisamente europeo.