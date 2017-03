Atalanta, ag. Petagna: "Giocatore unico, Gasperini ha fatto un capolavoro con lui"

Andrea Petagna, calcionews24.com

E pensare che ad inizio stagione non era neppure titolare, mentre ora Andrea Petagna sembra essere un elemento indispensabile per l'Atalanta di Gasperini che sogna un posto in Europa. L'attaccante classe '95 si sta esprimendo su grandi livelli di rendimento, anche grazie alla fiducia che Gian Piero Gasperini ha decido di concedergli, mettendo da parte giocatori più esperti come Pinilla e Paloschi.

Petagna si gode il momento, ha promesso di farsi insieme all'amico Papu Gomez se il sogno Europa diventerà realtà e attraverso le prestazioni con l'Atalanta passa anche il futuro con la maglia della Nazionale, obiettivo a medio lungo termine per Petagna. L'Europeo Under 21 con Di Biagio non sembra in dubbio, ma gli stage con Ventura evidenziano come il CT lo tenga d'occhio con particolare attenzione. Di tutto questo ha parlato Giuseppe Riso, agente del giocatore, nel tentativo di fare un po' il punto della situazione: "E' un giocatore unico, con caratteristiche particolari. Ha qualità, velocità, tecnica, Gasperini ha fatto un capolavoro facendolo crescere in mentalità. Nazionale? Dopo l'Europeo Under 21 penso che lui, Caldara e Gagliardini entreranno nel gruppo."

Insomma, ancora una volta Gasperini sembra avere fatto centro con un attaccante bisognoso di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Petagna è arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dopo alcune stagioni complicate fra Serie A e Serie B. Lui stesso ha ammesso di non essere stato ancora pronto per certi livelli nelle scorse stagioni, ma ora numeri e prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Gasperini ha trovato il modo di far coesistere le sue caratteristiche con quelle del gioco dell'Atalanta. Un giocatore fisico, bravo a far salire la squadra e a proteggere il pallone,ma che allo stesso tempo è in grado di muoversi in sintonia con il compagno di reparto. E i margini di miglioramento a poco più di 20 anni non possono che essere ampi.