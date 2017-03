Atalanta, Gasperini: "La Fiorentina è un avversario di valore, ma che opportunità per noi..."

Gian Piero Gasperini, atalanta.it

Atalanta-Fiorentina sfida per l'Europa, forse difficile da immaginare ad inizio stagione, ancora di più forse se si guardano i ruoli con cui le due squadre arrivano a questa sfida. E' l'Atalanta di Gasperini quella che forse ha da perdere qualcosa in più in questa sfida, visto che una vittoria, unita ad un risultato favorevole fra Roma e Napoli potrebbe aprire prospettive davvero impensabili per i ragazzi di Gasperini.

Il tecnico atalantino, però, in conferenza stampa, ricorda a tutti come la Fiorentina di Sousa sia squadra di valore e con importanti qualità tecniche: "Affrontiamo una squadra di valore: dobbiamo avere il massimo rispetto della Fiorentina, ma per noi può essere un'opportunità fantastica e ci arriviamo nel migliore dei modi. Sappiamo cosa vuol dire vincere questo genere di partite, ma bisogna giocarle sul campo con la massima attenzione e concentrazione. All'andata quel pareggio era arrivato dopo la straordinaria vittoria sul Napoli e ci ha dato fiducia, solidità e anche quella continuità che cercavamo in trasferta."

Il pubblico risponderà in massa, trascinato da una squadra che sta regalando una stagione clamorosa a tutta la città: "Sabato ho visto la felicità della gente, di una città intera, della nostra società. E' stato qualcosa di straordinario, che ti dà una gratificazione enorme e una spinta ulteriore per provare a regalare ancora tante soddisfazioni, regalare quello che ormai tutti chiamano un sogno, regalare la stagione più bella di sempre. Per noi all'inizio era impensabile, ma ora l'obiettivo è diventato entrare nelle prime sei e ce la metteremo tutta, con tutte le nostre forza e la spinta e l'entusiasmo che abbiamo alle spalle."