Atalanta, Kessié ritorna per l'Inter

Fonte immagine: calciomercato.com

Dopo un turno di assenza, Franck Kessié scalda i motori per ritornare in campo. La pesante squalifica dopo l'espulsione rimediata a Napoli, scontata contro la Fiorentina, si è fatta sentire eccome nell'economia dell'Atalanta, che ha sì conquistato un pareggio per 0-0, ma ha patito la mancanza della fisicità e degli strappi che l'ivoriano garantisce abitualmente. Il classe '96 è un giocatore che non passa inosservato, la sua presenza si fa sempre sentire, così come questa volta è stata lampante la sua assenza, anche perché il tentativo di sostituirlo con D'Alessandro, rimescolando leggermente le carte in tavola e passando a un 3-4-3 meno spurio, è durato solo un tempo, prima di inserire Grassi al posto dell'ex Roma.

Esame di maturità - Gasperini, nel match del weekend contro l'Inter - scontro diretto per la corsa all'Europa degli orobici - ritroverà il proprio centrocampista. Quasi certa è la sua presenza dal primo minuto, nonostante, negli ultimi tempi, le sue prestazioni nei big match siano state in flessione negativa: a San Siro contro il Milan sbagliò diverse scelte nel secondo tempo, soprattutto in situazioni di transizione positiva, mentre sul campo del Napoli si è visto sventolare il sopracitato cartellino rosso, per due falli ingenui. Dunque, l'incontro con la squadra di Pioli diventa un banco di prova rilevante non solo per tutta l'Atalanta, che deve testare le proprie ambizioni chiudendo un trittico di avversarie di caratura sulla carta superiore (e con già quattro punti all'attivo, traguardo di per sé riguardevole), ma anche per lo stesso ivoriano.

Undici tipo... o quasi - Nel classico 3-4-2-1, stavolta senza esperimenti, i bergamaschi non ritroveranno il prototipo di undici ideale e che tanti successi ha portato, causa squalifica di Andrea Masiello, che sarà sostituito con ogni probabilità da Zukanovic. Sarà il bosniaco - vicino all'Inter un paio di estati fa - a completare il reparto occupato da Caldara e Toloi, davanti a Berisha. In mediana, invece, Kessié sarà accompagnato da Freuler, mentre larghi agiranno come sempre Conti e Spinazzola. In avanti, Kurtic e Papu Gomez supporteranno Petagna.