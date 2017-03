Atalanta, domenica contro il Pescara si gioca per il riscatto

L'unica rete atalantina a San Siro ad opera di Remo Freuler, www.stadiosport.it

I 7 goal subiti a San Siro contro l’Inter devono servire da lezione, come dichiarato a fine match dal tecnico Gian Piero Gasperini, e c’è subito la chance di reagire e di scrollarsi di dosso la batosta dello scorso turno. All’Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta affronterà il Pescara, domenica alle 15, e la squadra si è radunata ieri a Zingonia per cominciare l’avvicinamento a una gara che rappresenta il riscatto necessario per continuare a sognare l’Europa. I tifosi, nonostante la larghissima sconfitta, non hanno fatto mancare l’appoggio ai propri beniamini al rientro a Bergamo, dando la motivazione giusta per rialzare la testa.

Al Centro Bortolotti, la seduta svolta prevedeva esercizi in palestra, per poi spostarsi sul campo per una sessione di tattica, conclusa con la partitella. Sono rientrati in gruppo sia Migliaccio che Pesic, presenti per tutta la durata dell’allenamento, mentre Dramè è ancora alle prese con una tabella di lavoro personalizzato. Oggi alle 15 è prevista un’amichevole con i dilettanti del Pontisola, squadra in cui militano gli ex Ferreira Pinto – all’Atalanta dal 2006 al 2013 - e Vinicio Espinal – 14 presenze in nerazzurro tra il 1998 ed il 2003. Per l’appuntamento contro il Pescara, Gasperini non potrà disporre di Kurtic, che dovrà scontare un turno di squalifica, mentre rientra Masiello dopo lo stop contro l’Inter.

Dopo la sosta, l’Atalanta affronterà a Marassi il Genoa alle ore 15, mentre le sfide interne contro Sassuolo – l’8 aprile – e contro il Bologna – 22 aprile – si giocheranno in anticipo il sabato alle 18. Ancora da definire la data in cui si disputerà Roma-Atalanta: se i giallorossi passeranno il turno contro il Lione in Europa League, si scenderà in campo domenica 16 - giorno di Pasqua - alle 20.45 o lunedì 17; in caso contrario la sfida si svolgerà in contemporanea alle altre, sabato 15 alle 15.

Intanto, l’Under 17 atalantina ha vinto il torneo di Arco di Trento, battendo in finale i pari età del Partizan di Belgrado: è il secondo successo consecutivo, dopo la conquista del trofeo nella scorsa edizione.