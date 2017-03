Atalanta: Un Papu da Oscar

Ancora una giornata da trascinatore per il Papu Gomez, l'ennesima. E' riduttivo dire che da solo abbio steso il Pescara, e la sua dottrina zemaniana, in quanto l'Atalanta è un complesso armonioso, solido, che esegue alla perfezione il compito affidato dal tecnico Gian Piero Gasperini, ed anche ieri ha dimostrato la bontà del progetto che ha tirato sù la famiglia Percassi. Un giocatore, però, si è elevato su tutti, confermandosi ancora una volta imprescindibile nel sistema di gioco della "Dea", un vero condottiero: Alejandro Dario Gomez, in arte El Papu.

Nella vittoria dell'Atalanta sul Pescara per 3-0 c'è la firma del furetto di Buenos Aires, in quella che a Bergamo è diventata da ieri la Festa del Pap...u. Due gol, in apertura e chiusura del match, ed un sublime assist per la segnatura del provvisorio 2-0 di Grassi, hanno spinto Gomez a vivere l'ennesimo pomeriggio da leader, un pomeriggio da Oscar. Personalità e qualità in campo, Gomez sta trovando la giusta dimensione in campo, ed ormai a 29 anni sta vivendo la sua miglior stagione da professionista. Le cifre parlano chiaro: con i due realizzati ieri al Pescara, il Papu è salito a quota 11 gol realizzati in stagione, condendoli con ben 8 assist vincenti. Una furia, un iradiddio incastonato in 165 centimetri di genio e sregolatezza. Colui che a suon di prestazioni eccellenti sta tenendo in vita il sogno Europa League in casa Atalanta.

Dopo il "One Man Show" messo in atto sul prato verde dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Gomez si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: "In centodieci anni di storia l'Atalanta non ha mai fatto così bene. Non è facile fare così tanti punti e stiamo facendo qualcosa di straordinario. Vogliamo a tutti i costi l'Europa League, è difficilissimo ottenerla perché sia Inter che Lazio, ma anche il Milan non mollano, perchè sono grandi squadre. Ce la giochiamo domenica dopo domenica. E' bello lottare per l'obiettivo Europa e stare cos'ìin alto in classifica, dalla parte sinistra, in un Campionato che ha perso le motivazioni in per ciò che riguarda la lotta salvezza già a Natale, con larghissimo anticipo. Il calcio è strano ed a Bergamo mi sento un Dio per l'affetto che la gente mi dimostra. Ci tengo tantissimo a regalare un qualcosa di importante a questi tifosi".

La superba stagione che sta vivendo il Papu Gomez ne ha fatto schizzare il suo valore di mercato. Valutato circa 15 milioni di euro, l'Atalanta in estate potrebbe ricavare dalla cessione del talento argentino un ottimo tesoretto, da investire in spese future. Pare ormai difficile a fine stagione riuscire a trattenere Gomez, da sempre voglioso di voler provare un'esperienza in un top club di livello europeo. Fioccano le pretendenti, sia in Italia (Roma, Milan e Fiorentina), che all'estero (Villarreal e Siviglia su tutte), ma anche la Superliga cinese ha da tempo messo gli occhi sull'attaccante orobico. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle sue ambizioni. In lui è sempre più forte il desiderio di indossare una maglia importante, prestigiosa, e vivere le magiche notti europee, le notti Champions per intenderci, come lui ha sempre sognato fin da bambino, fin da quando fanciullo, passava le sue giornate nei barrios di Buenos Aires calciando un pallone, ed inseguendo un sogno, che ora è pronto a toccare, finalmente, per mano.