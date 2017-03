Atalanta, continua la marcia da record, www.sportmediaset.mediaset.it

Bisognava rialzare la testa dopo l’imbarcata subita a San Siro lo scorso turno, è arrivata una risposta decisa con contorno di record. L’Atalanta abbatte il Pescara con 3 reti e si rimette immediatamente in corsa per la qualificazione in Europa, agganciando l’Inter al quinto posto, anche se il tecnico Gian Piero Gasperini la pensa diversamente: “Quando abbiamo parlato di Europa abbiamo preso una scoppola importante” dice a Sky Sport a fine gara, “è meglio pensare a migliorare i nostri record”.

Ed allora l’attenzione si sposta su questo argomento: con il successo conquistato contro gli abruzzesi, l’Atalanta sale a quota 55 punti e per la prima volta dalla sua fondazione raggiunge tale obiettivo in Serie A nell’epoca dei 3 punti a vittoria. Il precedente record, stabilito nel campionato 2011-12, era di 52 punti – ufficialmente furono 46 per effetto di una penalizzazione di 6 punti – mentre nella stagione 1947-48 - anno in cui la Dea raggiunse la posizione più alta nella sua storia, il quinto posto – ne conquistò 60 con la conversione da 2 a 3 punti per ogni vittoria, ma in un campionato a 21 squadre – 40 giornate totali.

Con 9 turni ancora da disputare, l’Atalanta punta a migliorare anche tale primato, oltre che a superare il numero massimo di vittorie in una stagione di Serie A – con il 3-0 al Pescara sono 17, eguagliato il miglior risultato della società raggiunto nell’annata 49-50. Nella stagione in corso è stata già eguagliata la striscia di vittorie consecutive (6) ed è stato stabilito il nuovo record di vittorie esterne in Serie A (7). Con il clean sheet mantenuto contro la squadra di Zeman, l’Atalanta tocca anche quota 5 partite consecutive in casa senza subire goal - ciò non accadeva dal campionato 1971-72 – ed in totale sono 13 quest’anno, solo la Juventus con 14 ha fatto meglio.

Ora dopo la sosta c’è la trasferta di Marassi, contro il Genoa, match che senza dubbio non lascerà indifferente il tecnico Gasperini, ma servirà la concentrazione massima per continuare a sognare l’Europa. Pardon, continuare a migliorare i record.